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МЮ не может согласовать условия сделки по Милинковичу-Савичу

сегодня, 15:45

«Манчестер Юнайтед» не может договориться с «Лацио» о трансфере полузащитника Милинковича-Савича.

По информации СМИ, манкунианцы заплатят за серба 75 млн евро плюс 15 млн в качестве бонусов. Однако между клубами есть разногласия насчет дополнительных выплат.

Англичане настаивают на том, что бонусы будут выплачиваться лишь в случае серьезных достижений, таких как победа в Лиге чемпионов. «Лацио» же хочет получать их за выходы серба в стартовом составе.

Милинкович-Савич должен стать заменой для Поля Погба, в случае перехода того в «Реал».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   165 / 836
сегодня в 20:44
Надеюсь у Вудворда в верхнем ящике рабочего стола лежит старый добрый браунинг с одним патроном.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   211 / 836
сегодня в 18:46
МЮ в ЛЕ прописался и то не надолго,а уж попасть в ЛЧ это вообще будет манкунианский феномен,я уже промолчу о финале,а не то что выиграть. Такой расклад не пойдёт,надо принимать условия лациалей.
juvenale
juvenale
   125 / 836
сегодня в 16:17
лотито тот еще еврей
drug01
drug01
   111 / 836
сегодня в 15:52
Надо спешить!
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