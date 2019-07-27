МЮ не может согласовать условия сделки по Милинковичу-Савичу

«Манчестер Юнайтед» не может договориться с «Лацио» о трансфере полузащитника Милинковича-Савича.
По информации СМИ, манкунианцы заплатят за серба 75 млн евро плюс 15 млн в качестве бонусов. Однако между клубами есть разногласия насчет дополнительных выплат.
Англичане настаивают на том, что бонусы будут выплачиваться лишь в случае серьезных достижений, таких как победа в Лиге чемпионов. «Лацио» же хочет получать их за выходы серба в стартовом составе.
Милинкович-Савич должен стать заменой для Поля Погба, в случае перехода того в «Реал».