МЮ не может согласовать условия сделки по Милинковичу-Савичу

сегодня, 15:45

«Манчестер Юнайтед» не может договориться с «Лацио» о трансфере полузащитника Милинковича-Савича.

По информации СМИ , манкунианцы заплатят за серба 75 млн евро плюс 15 млн в качестве бонусов. Однако между клубами есть разногласия насчет дополнительных выплат.

Англичане настаивают на том, что бонусы будут выплачиваться лишь в случае серьезных достижений, таких как победа в Лиге чемпионов. «Лацио» же хочет получать их за выходы серба в стартовом составе.

Милинкович-Савич должен стать заменой для Поля Погба, в случае перехода того в «Реал».