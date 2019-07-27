СМИ: «„Арсенал“ заплатит за Пепе 80 млн евро»

Лондонский «Арсенал» договорился с «Лиллем» о приобретении вингера Николя Пепе за 80 млн евро.
Учитывая трансферный бюджет «канониров», считалось, что они не претендуют на дорогостоящего игрока, однако лондонцам удалось договориться с «Лиллем» о рассрочке стоимости трансфера на несколько платежей.
После договоренности с клубом, команде Уная Эмери осталось договориться с самим игроком. Ожидается, что в ближайшие 2 дня все детали сделки будут улажены и Пепе присоединится к «Арсеналу».
Ранее сообщалось, что агентам игрока нравится предложение «Арсенала».
С другой... все деньги на одного игрока атаки - линии где у нас есть пару человек стоящих. А центр поля и защита опять будут страдать и выезжать на имеющихся... на имеющихся баранах... ((
С другой... все деньги на одного игрока атаки - линии где у нас есть пару человек стоящих. А центр поля и защита опять будут страдать и выезжать на имеющихся... на имеющихся баранах... ((
https://www.youtube.com/watch?v=t0SpLcI7fM0
Все-таки Санллехи постарался, неужели топчик в центр поля подъедет)) Пепе - игрок под ЛЧ. Меняю свое мнение.
И 18-летнего защитника взяли, и 18-летнего напа (хотя они оба на вырост еще), но это тебе не затыкание щелей, это на строительство команды уже похоже.
Теперь нужно от сброда избавляться.
Все-таки Санллехи постарался, неужели топчик в центр поля подъедет)) Пепе - игрок под ЛЧ. Меняю свое мнение.
И 18-летнего защитника взяли, и 18-летнего напа (хотя они оба на вырост еще), но это тебе не затыкание щелей, это на строительство команды уже похоже.
Теперь нужно от сброда избавляться.