СМИ: «„Арсенал“ заплатит за Пепе 80 млн евро»

сегодня, 14:20

Лондонский «Арсенал» договорился с «Лиллем» о приобретении вингера за 80 млн евро.

Учитывая трансферный бюджет «канониров», считалось, что они не претендуют на дорогостоящего игрока, однако лондонцам удалось договориться с «Лиллем» о рассрочке стоимости трансфера на несколько платежей.

После договоренности с клубом, команде Уная Эмери осталось договориться с самим игроком. Ожидается, что в ближайшие 2 дня все детали сделки будут улажены и Пепе присоединится к «Арсеналу».

Ранее сообщалось, что агентам игрока нравится предложение «Арсенала».