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СМИ: «„Арсенал“ заплатит за Пепе 80 млн евро»

сегодня, 14:20

Лондонский «Арсенал» договорился с «Лиллем» о приобретении вингера Николя Пепе за 80 млн евро.

Учитывая трансферный бюджет «канониров», считалось, что они не претендуют на дорогостоящего игрока, однако лондонцам удалось договориться с «Лиллем» о рассрочке стоимости трансфера на несколько платежей.

После договоренности с клубом, команде Уная Эмери осталось договориться с самим игроком. Ожидается, что в ближайшие 2 дня все детали сделки будут улажены и Пепе присоединится к «Арсеналу».

Ранее сообщалось, что агентам игрока нравится предложение «Арсенала»

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Все комментарии
serset
serset
   644 / 836
сегодня в 22:24
кто уходит?
aNOOBis
aNOOBis ответил juvenale
   475 / 836
сегодня в 21:41
ну по нарезкам можно и какого глушакова топом сделать)
Вроде реально техничный
Artuom
Artuom
   340 / 836
сегодня в 21:35
С одной стороны буду очень рад если перейдёт!

С другой... все деньги на одного игрока атаки - линии где у нас есть пару человек стоящих. А центр поля и защита опять будут страдать и выезжать на имеющихся... на имеющихся баранах... ((
juvenale
juvenale ответил Так Себе Аналитик
   125 / 836
сегодня в 19:43
Как можно не слышать о Пепе, это, на мой взгляд, один из самых перспективных топчиков сейчас)) https://www.youtube.com/watch?v=t0SpLcI7fM0
ну по нарезкам можно и какого глушакова топом сделать)
aNOOBis
aNOOBis
   475 / 836
сегодня в 19:35
Вроде солидный источник, нашел оригинал. В русской версии нет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   1 / 836
сегодня в 18:44
Никто не решил проблем в центре поля :-(, да еще и Рамзес уехал
Может, Торрейра с Гендузи прибавят... Но, по крайней мере, хоть что-то начали строить, и то хорошо
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   475 / 836
сегодня в 18:31
Это офигенно, если так! В рассрочку возьмем)) Все-таки Санллехи постарался, неужели топчик в центр поля подъедет)) Пепе - игрок под ЛЧ. Меняю свое мнение. И 18-летнего защитника взяли, и 18-летнего напа (хотя они оба на вырост еще), но это тебе не затыкание щелей, это на строительство команды уже похоже. Теперь нужно от сброда избавляться.
Никто не решил проблем в центре поля :-(, да еще и Рамзес уехал
Romeo 777
Romeo 777
   193 / 836
сегодня в 17:56
Для Арсенала станет усилением.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   1 / 836
сегодня в 17:29
первый раз услышал это имя месяца два назад ...80 млн
Как можно не слышать о Пепе, это, на мой взгляд, один из самых перспективных топчиков сейчас))

Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил juvenale
   226 / 836
сегодня в 16:24
Ну это уже о Вашей осведомленности говорит...
juvenale
juvenale
   125 / 836
сегодня в 16:16
первый раз услышал это имя месяца два назад ...80 млн
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 11-и метровый
   1 / 836
сегодня в 15:18
Дорого.
Не так уж дорого, Колян настоящий топчик. Будет главной Пепкой АПЛ теперь вместо лысого гения)
11-и метровый
11-и метровый
   59 / 836
сегодня в 15:12
Дорого.
ДАША Д
ДАША Д
   128 / 836
сегодня в 15:11
С игроком то точно договорятся.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
   723 / 836
сегодня в 14:53
Пока не увижу Пепе в форме Арсенала не по верю!
spartach091
spartach091
   109 / 836
сегодня в 14:33
Ничоси пушкари раскошелись
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 836
сегодня в 14:28
Это офигенно, если так! В рассрочку возьмем))

Все-таки Санллехи постарался, неужели топчик в центр поля подъедет)) Пепе - игрок под ЛЧ. Меняю свое мнение.

И 18-летнего защитника взяли, и 18-летнего напа (хотя они оба на вырост еще), но это тебе не затыкание щелей, это на строительство команды уже похоже.

Теперь нужно от сброда избавляться.
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