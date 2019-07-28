Каррагер: «Не понимаю, зачем мы купили Робби Кина»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports признался, что до сих пор не понимает, зачем мерсисайдцы купили из «Тоттенхэма» в 2008 году.

Если честно, я не понимаю, зачем мы вообще купили Робби Кина?

Я имею в виду, что Робби был топ-игроком в «Тоттенхэме». Но сезоном ранее Джеррард играл рядом с Торресом на позиции «десятки». Мы так играли всю вторую часть сезона, и Стиви создал 20 голов.

На острие у нас был Торрес, поэтому, когда мы купили Кина, я подумал: «Зачем ломать то, что хорошо работает?» Кто-то говорил, что Стиви можно было спустить глубже, но он хорошо играл под нападающим.

Думаю, это было неправильное время и неправильный тренер для Робби Кина.