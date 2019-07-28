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Каррагер: «Не понимаю, зачем мы купили Робби Кина»

вчера, 15:35

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер признался, что до сих пор не понимает, зачем мерсисайдцы купили Робби Кина из «Тоттенхэма» в 2008 году.

Если честно, я не понимаю, зачем мы вообще купили Робби Кина?

Я имею в виду, что Робби был топ-игроком в «Тоттенхэме». Но сезоном ранее Джеррард играл рядом с Торресом на позиции «десятки». Мы так играли всю вторую часть сезона, и Стиви создал 20 голов.

На острие у нас был Торрес, поэтому, когда мы купили Кина, я подумал: «Зачем ломать то, что хорошо работает?» Кто-то говорил, что Стиви можно было спустить глубже, но он хорошо играл под нападающим.

Думаю, это было неправильное время и неправильный тренер для Робби Кина.

Забив лишь 5 голов в 19 матчах за «Ливерпуль», Робби Кин вернулся обратно в «Тоттенхэм» уже спустя полгода.

Ранее Каррагер заявил, что, по его мнению, «Золотой мяч» выиграет Месси.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   513 / 817
вчера в 21:11
ну да, то был странный трансфер
ЮЗИК
ЮЗИК
   245 / 817
вчера в 18:12
Вспомнил былое
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   189 / 817
вчера в 16:53
Видимо Рафа уже тогда догадывался что Торрес скоро сдуется и искал альтернативные варианты.
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