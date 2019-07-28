Конти: «У меня большие надежды на „Милан“ Марко Джампаоло»

Защитник «Милана» рассказал о новом главном тренере «россонери» .

Первые впечатления от Джампаоло? Он дает нам точную игровую идентичность. Его игра основана на контролировании мяча на земле, а также на частых передачах. Мне действительно нравится этот подход.

У меня большие надежды на «Милан» Марко Джампаоло. Мы проводим много тактических занятий, чтобы понять, как двигаться и играть, и я очень надеюсь, что все будет хорошо, и, прежде всего, мы сможем хорошо играть в футбол в этом году.