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Конти: «У меня большие надежды на „Милан“ Марко Джампаоло»

сегодня, 12:06

Защитник «Милана» Андреа Конти рассказал о новом главном тренере «россонери» Марко Джампаоло

Первые впечатления от Джампаоло? Он дает нам точную игровую идентичность. Его игра основана на контролировании мяча на земле, а также на частых передачах. Мне действительно нравится этот подход. 

У меня большие надежды на «Милан» Марко Джампаоло. Мы проводим много тактических занятий, чтобы понять, как двигаться и играть, и я очень надеюсь, что все будет хорошо, и, прежде всего, мы сможем хорошо играть в футбол в этом году. 

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