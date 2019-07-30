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Маротта: «Наше предложение по Лукаку было серьёзным и справедливым»

сегодня, 05:02

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта отметил, что у «Манчестер Юнайтед» были слишком завышенные требования по нападающему Ромелу Лукаку, которого намеревался подписать миланский клуб.

Наш клуб силён, но мы не должны выходить за рамки. Клуб сделал большие инвестиции, и мы считаем, что уже находимся на хорошей стадии развития.

Мы готовы использовать возможности, но нынешние цены действительно очень высоки. Мы сделали серьёзное, обоснованное предложение, соответствующее трансферной стоимости игрока, и не смогли заключить сделку.

Мы продолжим следить за ситуацией. На рынке может произойти всё, что угодно.

Ранее появилась информация о том, что «Интер» переключился с Лукаку на форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.

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