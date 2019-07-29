Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля

Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке». В случае успешного прохождения медицинского обследования с футболистами будут подписаны контракты.
Ранее агент Шюррле подтвердил переговоры со «Спартаком».
Ну так то интересные приобретения, хотя я не видел в деле Ларссона младшего, а Шюрлле видел но так давно что уже и не помню.
Ну так то интересные приобретения, хотя я не видел в деле Ларссона младшего, а Шюрлле видел но так давно что уже и не помню.