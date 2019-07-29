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Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля

вчера, 22:16

Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке». В случае успешного прохождения медицинского обследования с футболистами будут подписаны контракты.

Ранее агент Шюррле подтвердил переговоры со «Спартаком».

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Все комментарии
ОЛЛС
ОЛЛС
   204 / 809
сегодня в 00:09
Вот это ротация.
cska plus
cska plus
   13 / 809
вчера в 23:33
Два несчастных человека, мне их жаль.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   140 / 809
вчера в 23:30
А Тиль где ?
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   7 / 809
вчера в 23:27
Я не претендую на ученую степень)...
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   7 / 809
вчера в 23:26
У вас казахи дворниками работают?)...
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   2 / 809
вчера в 23:26
Футбольные гены по отцовской линии передаются...насчет мамы не парься)....
Это антинаучное утверждение ))
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   2 / 809
вчера в 23:25
Да мало ли у кого кто родился?).. все работают...потом его жена вроде русским владеет, думаю бытовых проблем у них в России не будет...
Да будет с дворниками тусить )))
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   7 / 809
вчера в 23:24
Да мало ли у кого кто родился?).. все работают...потом его жена вроде русским владеет, думаю бытовых проблем у них в России не будет...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   1 / 809
вчера в 23:22
Футбольные гены по отцовской линии передаются...насчет мамы не парься)....
Шюррле еще и женился в прошлом году) Сейчас малыша воспитывает... До футбола ли ему будет?)
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   7 / 809
вчера в 23:20
Футбольные гены по отцовской линии передаются...насчет мамы не парься)....
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   2 / 809
вчера в 23:19
Кстати Ларссон сын Хенрика Ларссона ...гены то что надо)...
А мама у него кто? а то мало ли )))
За адекватность
За адекватность
   32 / 809
вчера в 23:15
Там Лоран Блан в творческом отпуске,что-то подсказывает, что "ТунеЯдцами" ( которые едят) Вы не станете, а вот тунеядцами будете в легкую, при всем уважении к ВГК игра просто ужас. Стоит ли ждать вылета от "Туна"?
CSKA2012
CSKA2012 ответил Так Себе Аналитик
   109 / 809
вчера в 23:12
С чем то я согласен , у Спартака не особо в управленческой деятельности, могут и упустить игрока в том же Локо он смотрелся бы лучше )
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   7 / 809
вчера в 23:10
Кстати Ларссон сын Хенрика Ларссона ...гены то что надо)...
RussianMango
RussianMango
   49 / 809
вчера в 23:09
Одних берут, других отдают...текучка поражает...как команду то строить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил CSKA2012
   1 / 809
вчера в 23:07
Жирков тоже в АПЛ не пылил особо, но для уровня РПЛ сойдёт )
Ну у Жиркова есть резон дома играть, у Шюррле куда меньше как у наемника, если он подпишет контракт на 3 года, допустим, с большой вероятностью, учтывая скорость его деградации, он станет последним, и отбегать его или отходить разницы не будет.
CSKA2012
CSKA2012 ответил Так Себе Аналитик
   109 / 809
вчера в 23:03
Жирков тоже в АПЛ не пылил особо, но для уровня РПЛ сойдёт )
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   7 / 809
вчера в 23:03
Думаю вспомнишь)...
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
   2 / 809
вчера в 23:00
Бугага, все-таки берут мертвеца Шюррле)) Цорн просто в открытую Федуна пилит))) Он сыграл в общей сложности 40 игр за последние три года и при этом был просто ужасен в АПЛ, проснитесь)))
Будут вместе с Фернандо по полю ходить, беседовать о разном ))
Faustello
Faustello ответил Сергей Саныч
   2 / 809
вчера в 22:59
Мелкадзе и Неустойчивого в топку.
Продайте Мелкадзе в Рубин, ему там будет хорошо ))
Faustello
Faustello ответил Footbolista
   2 / 809
вчера в 22:57
По моему нормальная "икра"))...
Цорн решил хайпануть ))
Ну так то интересные приобретения, хотя я не видел в деле Ларссона младшего, а Шюрлле видел но так давно что уже и не помню.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   1 / 809
вчера в 22:50
То, что футбол автобусный ты прав...ну а насчет доигрывать...немцы народ дисциплинированный в отличие от тех же бразильцев и за норм зарплату работают добросовестно...это же не будешь отрицать?)...ну и наконец ему 28, а не 32-34...так что думаю поиграет и принесет пользу Спартаку...
Ну может быть... Кураньи вот отрабатывал свое. Но Шюррле куда слабее. В общем, посмотрим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 809
вчера в 22:47
Хоть что то....
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   7 / 809
вчера в 22:47
То, что футбол автобусный ты прав...ну а насчет доигрывать...немцы народ дисциплинированный в отличие от тех же бразильцев и за норм зарплату работают добросовестно...это же не будешь отрицать?)...ну и наконец ему 28, а не 32-34...так что думаю поиграет и принесет пользу Спартаку...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   1 / 809
вчера в 22:38
Почему ужасен ?...стата вроде норм...могла быть лучше конечно...РПЛ не АПЛ...может заиграть...
Да брось, во-первых, в РПЛ едут доигрывать... А доигрывает Шюррле уже давно, если посмотришь по истории, три года как... Чего это ему здесь опу рвать, если он в АПЛ пешком ходил?) И еще учти, что у нас поля хуже, футбол более вязкий.
Бабка в кедах
Бабка в кедах ответил Так Себе Аналитик
   34 / 809
вчера в 22:35
Бугага, все-таки берут мертвеца Шюррле)) Цорн просто в открытую Федуна пилит))) Он сыграл в общей сложности 40 игр за последние три года и при этом был просто ужасен в АПЛ, проснитесь)))
Цорн с пиджаком заведут свиней в пердив.)
Footbolista
Footbolista
   7 / 809
вчера в 22:33
По моему нормальная "икра"))...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил Сергей Саныч
   344 / 809
вчера в 22:33
вот сколько смотрю на Мелкадзе,ну честно складывается ощущение,что мазаный
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   7 / 809
вчера в 22:32
Почему ужасен ?...стата вроде норм...могла быть лучше конечно...РПЛ не АПЛ...может заиграть...
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 809
вчера в 22:32
Шо, оба сразу решили завязать с футболом? Гыгыгы
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