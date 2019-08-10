Игроки «Краснодара» получили призы от РФС

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10 августа 2019, 20:29

Игроки «Краснодара» получили памятные призы от РФС перед началом матча с «Рубином». Награды получили футболисты, которые были включены в традиционный список 33-х лучших по итогам сезона-2018/2019 в РПЛ .

Награды получили: (первый на позиции «опорные полузащитники»), (первый на позиции «правые полузащитники»), (первый на позиции «левые полузащитники»), (третий на позиции «правые защитники»), (третий на позиции «левые защитники») и (третий на позиции «левые центральные защитники»).

Голкипер «быков» получил приз «Надежда», который был присужден ему как лучшему молодому игроку РПЛ по итогам прошлого сезона.