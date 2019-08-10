Игроки «Краснодара» получили призы от РФС

Игроки «Краснодара» получили памятные призы от РФС перед началом матча с «Рубином». Награды получили футболисты, которые были включены в традиционный список 33-х лучших по итогам сезона-2018/2019 в РПЛ.
Награды получили: Юрий Газинский (первый на позиции «опорные полузащитники»), Вандерсон (первый на позиции «правые полузащитники»), Виктор Классон (первый на позиции «левые полузащитники»), Сергей Петров (третий на позиции «правые защитники»), Кристиан Рамирес (третий на позиции «левые защитники») и Урош Спайич (третий на позиции «левые центральные защитники»).
Голкипер «быков» Матвей Сафонов получил приз «Надежда», который был присужден ему как лучшему молодому игроку РПЛ по итогам прошлого сезона.