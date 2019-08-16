Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2019/2020

Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»

16 августа 2019, 22:25

Названы детали перехода полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Баварию».

Игрок перейдет в мюнхенский клуб на правах годичной аренды. Следующим летом у «Баварии» будет право выкупа контракта 27-летнего хавбека. Сумма сделки не называется.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Директор «Барселоны»: «Коутиньо перейдет в „Баварию“»
16 августа 2019
СлухиКоутиньо согласился перейти в «Баварию»
16 августа 2019
Санчес отказался от перехода в «Рому»
16 августа 2019
СлухиПСЖ готов продать Неймара в «Барселону»
16 августа 2019
Слухи«Челси» готов отпустить Дзаппакосту в «Рому» за 25 млн евро
16 августа 2019
Зидан: «Казалось, что Бэйл уйдет, но он с нами»
16 августа 2019
Сортировать
Все комментарии
Vis.
Vis. ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
17 августа 2019 в 14:51
Ну тебя я, и думаю 90% соккера точно всерьёз не воспринимают.
Djon_V
Djon_V ответ ColdSun1995 (комментарий удален) (раскрыть)
16 августа 2019 в 23:52
Честно говоря я был уверен что его уволят ещё в прошлом сезоне, когда пошла серия из поражений и ничьих
Сливки общества
Сливки общества ответ ColdSun1995 (комментарий удален) (раскрыть)
16 августа 2019 в 23:40
Да игры по сути нет. Навесы, прострелы и всё. Ах да, еще первая замена на 85 минуте. Гений. Самое противное, что пока улик в клубе, будут держать, он его главный защитник.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
16 августа 2019 в 23:19
"стали известны детали сделки. Коутиньо перейдет в Баварию. Подробности сделки неизвестны"

Потрясающе
Vis.
Vis. ответ ColdSun1995 (комментарий удален) (раскрыть)
16 августа 2019 в 23:03
Понимаю тебя, у нас тоже Вальверде засел, не увольняют.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 