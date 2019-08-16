Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»

Названы детали перехода полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Баварию».
Игрок перейдет в мюнхенский клуб на правах годичной аренды. Следующим летом у «Баварии» будет право выкупа контракта 27-летнего хавбека. Сумма сделки не называется.
Названы детали перехода полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Баварию».
Игрок перейдет в мюнхенский клуб на правах годичной аренды. Следующим летом у «Баварии» будет право выкупа контракта 27-летнего хавбека. Сумма сделки не называется.
Потрясающе
Потрясающе