Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»

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16 августа 2019, 22:25

Названы детали перехода полузащитника «Барселоны» в «Баварию».

Игрок перейдет в мюнхенский клуб на правах годичной аренды. Следующим летом у «Баварии» будет право выкупа контракта 27-летнего хавбека. Сумма сделки не называется.