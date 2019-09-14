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Де Брюйне не попал в стартовый состав «Ман Сити» на игру с «Норвичем»

вчера, 19:02
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Норвича» и «Манчестер Сити» на игру 5-го тура английской Премьер-лиги.

«Норвич»: Крул, Льюис, Годфри, Амаду, Бирам, Тетти, Маклин, Кантвелл, Стиперманн, Буэнида, Пукки.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Родри, Давид Сильва, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

В прошлом туре «горожане» разгромили «Брайтон».

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Все комментарии
League1
League1
   115 / 763
вчера в 20:53
Значит проиграют. Так им и надо. Нечего лысому.
КЭТиК
КЭТиК
   85 / 763
вчера в 19:39
Просто дали отдохнуть
sihafazatron
sihafazatron
   23 / 763
вчера в 19:05
должны и без рыжего справится, удачи мс!)
allemz
allemz
   22 / 763
вчера в 19:05
К Шахтеру готовится.
Когда Стоунз в последний раз выходил на поле? Надеюсь, не разучился играть)
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