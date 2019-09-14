Де Брюйне не попал в стартовый состав «Ман Сити» на игру с «Норвичем»

Стали известны стартовые составы «Норвича» и «Манчестер Сити» на игру 5-го тура английской Премьер-лиги.
«Норвич»: Крул, Льюис, Годфри, Амаду, Бирам, Тетти, Маклин, Кантвелл, Стиперманн, Буэнида, Пукки.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Родри, Давид Сильва, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.
В прошлом туре «горожане» разгромили «Брайтон».
Когда Стоунз в последний раз выходил на поле? Надеюсь, не разучился играть)
Когда Стоунз в последний раз выходил на поле? Надеюсь, не разучился играть)