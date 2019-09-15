Клопп - приоритетный вариант для «Барселоны» и «Реала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп является приоритетным вариантом для «Реала» и «Барселоны».
Испанские клубы рассматривают возможность приглашения немца на замену своим нынешним наставникам.
Напомним, что Клопп был признан лучшим тренером в АПЛ в августе.
Как дети, ей Богу)
Как дети, ей Богу)
Наполи порвёт мерсесайдский кабинет
Наполи порвёт мерсесайдский кабинет
В Барселону не пойдёт, потому что Клоп - мужик.
Зачем уходить из Ливера, где только-только всё настроил как надо?
В Барселону не пойдёт, потому что Клоп - мужик.
Зачем уходить из Ливера, где только-только всё настроил как надо?
PS. Хотя лично я.....жду Жозе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS. Хотя лично я.....жду Жозе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!