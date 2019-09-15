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Клопп - приоритетный вариант для «Барселоны» и «Реала»

сегодня, 18:51

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп является приоритетным вариантом для «Реала» и «Барселоны».

Испанские клубы рассматривают возможность приглашения немца на замену своим нынешним наставникам.

Напомним, что Клопп был признан лучшим тренером в АПЛ в августе.

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Все комментарии
vastudio
vastudio ответил Djon_V
   221 / 798
сегодня в 22:50
Не трогайте Юргена! Он там, где он и должен быть
Ты это кому?))) Кто его здесь трогает?))
Djon_V
Djon_V
   793 / 798
сегодня в 21:31
Не трогайте Юргена! Он там, где он и должен быть
RUPRICHT
RUPRICHT
   452 / 798
сегодня в 21:31
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ОДНАКО ЮРГЕН ПОКА НЕ ТАРОПИТСЯ ЕМУ С ЛИВЕРОМ ХОРОШО И ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!!!
главный сектант туринско-мадридских балерин
главный сектант туринско-мадридских балерин
   230 / 798
сегодня в 20:46
князёк ты не верь в утки верь в голубя а насчет турнирной таблицы так там вроде не по осени а по весне считают! а извеняюсь я же забыл у вас в сериалле чемоданчик в августе занес и уже в сентябре всё решено)
Karkaz
Karkaz
   493 / 798
сегодня в 20:45
Ну это в ближайшие 2-3 года. У Ливерпуля после побед будет кризис, как и у всех клубов обычно бывает. Реал или Барса скорее всего у него на заметке в ближайшем будущем. Если боссы Баварии вовремя не подсуетятся.
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   24 / 798
сегодня в 20:41
    Князь опять вернулся
    Князь опять вернулся ответил главный сектант туринско-мадридских балерин
       24 / 798
    сегодня в 20:40
    ха ха сколько захотят !!! это точно не про реал это вам забивают сколько захотят даже аутсайдеры Хэви металл
      starche
      starche
         151 / 798
      сегодня в 20:39
      Он возродит великолепную Барсу , но это будет уже другая Барселона - Барселона Клоппа!
      главный сектант туринско-мадридских балерин
      главный сектант туринско-мадридских балерин ответил cevin cigan
         230 / 798
      сегодня в 20:36
      Одно я знаю точно,что Клопп в барсуковскую тити -каку играть не будет ! Реал ему больше подходит по стилю Хэви Метал!!! (нам забьют сколько смогут,а мы сколько захотим! PS. Хотя лично я.....жду Жозе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ха ха сколько захотят !!! это точно не про реал это вам забивают сколько захотят даже аутсайдеры Хэви металл
      ColdSun1995
      ColdSun1995 ответил allemz
         182 / 798
      сегодня в 20:35
      Ливерпуль его не отпустит. Уйдет Клопп, команда сдуется и вернется на прежние позиции. И снова школьную глороту вроде fanliverpoolfan и ему подобных не увидим.
      это да) этот молодой лев (никнейм которого ты написал), заявлял что Роббен раскрылся в 32+ лет, а до этого был ничем не примечательным игроком хДДД
      Князь опять вернулся
      Князь опять вернулся ответил zim289
         24 / 798
      сегодня в 20:30
      В Реал не пойдёт, там ему не дадут 4 года на раскачку, которые дали в Ливерпуле. В Барселону не пойдёт, потому что Клоп - мужик. Зачем уходить из Ливера, где только-только всё настроил как надо?
      Может Скомину не переподписали и клоп взбунтовался?
      Наполи порвёт мерсесайдский кабинет
      kolpankolpan
      kolpankolpan
         199 / 798
      сегодня в 20:24
      Игра налаживается и в Реале и в Барселоне.Так что утка про тренера.Другое дело что эти скупают все лучшее и топовые люди у них всегда в сфере интересов.
      112910415
      112910415
         76 / 798
      сегодня в 20:23
      жалко, что нету двух Клоппов !
      zim289
      zim289
         228 / 798
      сегодня в 19:26
      В Реал не пойдёт, там ему не дадут 4 года на раскачку, которые дали в Ливерпуле.
      В Барселону не пойдёт, потому что Клоп - мужик.
      Зачем уходить из Ливера, где только-только всё настроил как надо?
      cevin cigan
      cevin cigan
         81 / 798
      сегодня в 19:25
      Одно я знаю точно,что Клопп в барсуковскую тити -каку играть не будет ! Реал ему больше подходит по стилю Хэви Метал!!! (нам забьют сколько смогут,а мы сколько захотим!
      PS. Хотя лично я.....жду Жозе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      vastudio
      vastudio
         221 / 798
      сегодня в 19:22
      А как же легендарная Зина???? )))))
      allemz
      allemz
         29 / 798
      сегодня в 18:59
      Ливерпуль его не отпустит. Уйдет Клопп, команда сдуется и вернется на прежние позиции. И снова школьную глороту вроде fanliverpoolfan и ему подобных не увидим.
      главный сектант туринско-мадридских балерин
      главный сектант туринско-мадридских балерин
         230 / 798
      сегодня в 18:54
      а как же зинаида алжирская и носатый? мал клопп да вонюч!
      Брулин
      Брулин
         53 / 798
      сегодня в 18:54
      Вообще то эти резервисты громили Барселону.
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