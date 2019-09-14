Дебют Азара и игра на нервах

вчера, 22:28

«Реал» одержал всего лишь вторую победу со старта сезона. И весьма непростую. «Соккер.ру» - о развитии мадридцев к четвертому туру.

В таком клубе, как «Реал», расслабляться нельзя ни на минуту. Прошло всего три тура, а на Зинедина Зидана уже оказывалось мощное давление и накатывала волна критики. Испанские голодные СМИ и придирчивые болельщики начинали сомневаться, что возвращение француза на тренерский мостик – это правильное решение.

Ведь «Реал» выиграл в первом туре у «Сельты» (3:1), а потом допустил две подряд осечки, поделив очки с «Вальядолидом» (1:1) и «Вильярреалом» (2:2). Выражались сомнения и в том, что Зидан способен перестроить команду, потому что в первых турах тренер опирался на тех же игроков, которые в прошлом сезоне уже казались немотивированными и истощенными.

В этом матче с «Леванте» на своем поле Зидан имел шанс попробовать нечто новое, точнее, его сама жизнь должна была заставить, ведь Гарет Бэйл, который из изгоя превратился в игрока стартового состава, заработал дисквалификацию, а Лука Модрич, Марко Асенсио и Иско получили травмы.

Тем не менее, спешить с пробой чего-то нового Зидан не стал, уместив плотно всех новичков на скамейку запасных: шестеро из семерых там оказавшихся пришли в «Реал» летом. А вот в стартовом составе оказались все знакомые лица, включая, например, вернувшегося Хамеса Родригеса. Тут нужно отметить, что если кому-то подход Зидана и идет на пользу, то это Бензема.

Француз француза защищал всегда, делал на него ставку до последнего, невзирая на критику. Эта вера в Карима порой кажется необъяснимой, но иногда форвард отплачивает достойно. Как в этот раз. После не самого уверенного дебюта «Реал» сумел раскачать оборону «Леванте» и буквально за шесть минут Бензема оформил дубль, выведя себя в топ бомбардирского рейтинга в Ла Лиге с четырьмя мячами.

К перерыву «Реал» забил и третий усилиями Каземиро. Обычно при счете 3:0 к перерыву в пользу явного фаворита, играющего на своем поле, нейтральные зрители выключают трансляцию, потому что исход противостояния ясен, можно посмотреть нечто, где есть больше интриги. Но не когда речь идет о «Реале».

Мадридцы вдруг решили, что дело сделано, и позволили себе расслабиться. А проблема как раз в том, что нехватка мотивации и вот такие большие отрезки расслабленности и есть главная причина того, что «Реал» недосчитывался очков в «проходных» матчах в прошлом сезоне. Эта болезнь, эта привычка вынырнула во втором тайме, испугав болельщиков «Реала». Потому что тот пропустил быстро «из раздевалки», а потом не мог никак приговорить соперника, вернув ситуацию под свой контроль.

Вместо этого мадридцы позволили «Леванте» сократить отставание до минимума и обеспечили себе нервную концовку. Разумеется, гости, которым терять было нечего, ринулись на последних минутах спасать результат и едва в этом не преуспели – Тибо Куртуа встал на пути в компенсированное время.

Да, «Реал» победил. Но победа, которая еще в первом тайме казалась очевидной и разгромной, вдруг превратилась в тяжелую и нервную, на грани ошибки. Есть в этом признак психологического нездоровья «Реала», и с этим недугом мадридцы будут бороться в каждом туре. Не только с соперником, но и с собой бороться.

Надо отметить, что в этом матче дебютировал за «Реал» Эден Азар, который пропустил старт сезона из-за травмы. Причем дебют бельгийца удался. Он поучаствовал сразу же в комбинации, которая завершилась попаданием мяча в ворота «Леванте», но ВАР отменил четвертый гол «Реала». Потом у Эдена был хороший удар со средней дистанции. В общем, оживил игру, но от нервов не уберег.

Дебют был и у Эдера. Ему, как и Азару, Зидан отвел полчаса на поле. Видимо, хотел посмотреть на связку Эдера и Рафаэля Варана в защите. Ведь этой паре предстоит через несколько дней сдерживать атаку ПСЖ в Лиге чемпионов. Можно подумать, что Зидан нарочно сделал концовку игры нервной, чтобы оценить получше, как заиграют Эдер и Варан вместе под давлением. Свой второй мяч «Леванте» забивал после розыгрыша углового, когда уже эта пара была на поле. Сам Зидан проблемы в таком нервном исходе не видит:

Второй тайм был немного сложнее. Но мы довольны, что получили три очка. Мы сыграли в первом тайме невероятно. Надо сконцентрироваться, чтобы так играть все 90 минут. Нам нужно лучше использовать моменты. Я знаю, что все постепенно придет. Мы играем лучше, что показали в первом тайме, когда у нас все складывалось хорошо. Если мы способны отлично работать в обороне 45 минут, то почему не можем так же сыграть и 90 минут? Это будет, я уверен. Что касается проблем с мышечными травмами в последние недели, то когда все будут в оптимальной физической форме, в тонусе, то и травм не будет.