Игроки «Реала» недовольны работой тренера по физподготовке

Игроки «Реала» выразили недовольство работой нового тренера команды по физподготовке Грегори Дюпона. Футболисты мадридского клуба обеспокоены частыми повреждениями на старте сезона.
К уже травмированным Марко Асенсио, Эдену Азару и Хамесу Родригесу за последние два дня в лазарет команды также попали Лука Модрич и Федерико Вальверде.
Носятся отлично во время матчей. Значит все с подготовкой в порядке. Зидан неоднократно говорил, что в начале сезона физра - самое важное, самые большие нагрузки. Чтобы в ходе сезона тратить резервы, накопленные в межсезонье и начало сезона.
Носятся отлично во время матчей. Значит все с подготовкой в порядке. Зидан неоднократно говорил, что в начале сезона физра - самое важное, самые большие нагрузки. Чтобы в ходе сезона тратить резервы, накопленные в межсезонье и начало сезона.