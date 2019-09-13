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Игроки «Реала» недовольны работой тренера по физподготовке

вчера, 19:09

Игроки «Реала» выразили недовольство работой нового тренера команды по физподготовке Грегори Дюпона. Футболисты мадридского клуба обеспокоены частыми повреждениями на старте сезона.

К уже травмированным Марко Асенсио, Эдену Азару и Хамесу Родригесу за последние два дня в лазарет команды также попали Лука Модрич и Федерико Вальверде.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   182 / 713
вчера в 23:01
Дайте ему поработать!
Рома Олейник
Рома Олейник
   258 / 713
вчера в 21:01
Ну, как бы, ясен 66 игроки недовольны! Каждый уже думает: "Блин, кто следующий травмируется? Может я?"
cevin cigan
cevin cigan
   28 / 713
вчера в 19:59
Да это просто на сто хренело!!!!!!!!!!!!!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   361 / 713
вчера в 19:58
Ну чего выдумывать то на ровном месте бредятину. Асенсио связки порвал, причем тут физподготовка. Азар уже поправился, Хамес на подходе. Модрич в 58 лет мышцу потянул - это нормально. У Вальверде легкий дискомфорт - самая рядовая травма.

Носятся отлично во время матчей. Значит все с подготовкой в порядке. Зидан неоднократно говорил, что в начале сезона физра - самое важное, самые большие нагрузки. Чтобы в ходе сезона тратить резервы, накопленные в межсезонье и начало сезона.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   326 / 713
вчера в 19:33
100500 травм
Ruslan3132
Ruslan3132
   116 / 713
вчера в 19:20
Не надо было саботировать прихода физиотерапевта которого хотел взять клуб летом.
волгодон 2
волгодон 2
   69 / 713
вчера в 19:12
про алжирского физруна пока скромно помалкивают,в надежде на повторение кабинетного пути
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