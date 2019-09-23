Фанаты гневно встретили Сульшера на базе МЮ

сегодня, 14:13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прибыл на тренировку своей команды.

В то время как норвежский наставник «красных дьяволов» въезжал на тренировочную базу, фанаты скандировали оскорбительные кричалки в его адрес, а также призывали к увольнению.

«Манчестер Юнайтед» одержал лишь три победы в 13 матчах АПЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице. В прошлом туре подопечные Сульшера уступили «Вест Хэму» со счётом 0:2.

Защитник «красных дьяволов» считает, что Сульшер будет уволен уже сегодня.