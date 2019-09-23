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Фанаты гневно встретили Сульшера на базе МЮ

сегодня, 14:13
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прибыл на тренировку своей команды.

В то время как норвежский наставник «красных дьяволов» въезжал на тренировочную базу, фанаты скандировали оскорбительные кричалки в его адрес, а также призывали к увольнению.

«Манчестер Юнайтед» одержал лишь три победы в 13 матчах АПЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице. В прошлом туре подопечные Сульшера уступили «Вест Хэму» со счётом 0:2.

Защитник «красных дьяволов» Фил Джонс считает, что Сульшер будет уволен уже сегодня.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv ответил liverpool-today
   165 / 992
сегодня в 16:53
Уволить не сложно, сложно найти замену. Кроме Карреры и Аллегри никого и нет.
маур свободен :)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   544 / 992
сегодня в 15:21
Пришёл попрощаться.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 14:31
Уволить не сложно, сложно найти замену. Кроме Карреры и Аллегри никого и нет.
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