7 больших грехов тренера Вальверде

вчера, 13:00

«Соккер.ру» объясняет, почему худший за четверть века старт «Барселона» в Ла Лиге логичен, как ничья в Дортмунде или влёт в Ливерпуле.

Плохо настраивает на середняков

В Дортмунде отскочили, «Гранада» добила! Каталонцы хотят помножить ноль на ноль много раз и получить единицу. О Вальверде отзываются как о славном парне, но это не значит, что он подходит для дрессировки акул. Когда команду не нужно мотивировать и она физически в порядке, то куда выше шансы на победу. С «Реалом» в 5 последних матчах 3 победы, 1 ничья и 1 поражение, с «Атлетико» - 3 победы, 2 ничьих.

Но все иначе с середняками. «Атлетик» из Бильбао трижды подряд не проиграл «Барселоне» - 2 ничьих и победа. Также «Валенсия», хотя и нарвалась после ухода Марселино на 5:2, обыграла «Барселону» в Кубке Испании, собирали ничьи в чемпионате. У «Севильи» были успехи, хотя есть скромные «Гранада», «Сельта», «Леванте» - все побеждали «Барселону» Вальверде в 2019 году, как и более богатый «Бетис».

Не поменял концепцию футбола

Дома «Барселона» хорошо владеет мячом, в гостях – хуже. Дома может вынести «Ливерпуль» со счетом 3:0, в гостях – уступить 0:4. С «Ромой» та же история, с «Ювентусом» в Турине помните как сыграли. У Вальверде не появилась «выездная модель», которая позволила бы минимизировать риски в гостях.

И одновременно его «Барселона» на любом поле не настолько необычная, свежая и новая, чтобы констатировать смерть идей «тики-таки». Только раньше пасы шли через Бускетса, Иньесту, Хави и Месси, а теперь через Серхио и Лионеля. Нет «Барселоны» Вальверде, хотя есть «Ливерпуль» Клоппа или МС Гвардиолы – команды, чьими идеями вдохновляются.

Слабо влияет на трансферы клуба

Менеджер не только тренирует, но Вальверде соглашается со всем, что происходит в «Барселоне». Видели его высказывания о работе «Ла Масии»? Нет, только Хави критиковал школу, что перестала поставлять людей в основу. Где свой правый бек, где центральный защитник, где центральный нападающий из собственной академии? Ребенок из Гвинеи-Бисау - это хорошо, но одного Фати мало, тем более что он еще один крайний форвард.

А трансферы – отдельная песня. Гвардиола мотивировал Уокера покупкой Канселу, а Вальверде одобрил Семеду справа. Странно, что не Рассказова! Зачем команде Дембеле? Кто придумал своровать Малкома у «Ромы»? Почему подписали именно Коутиньо? Как отпустили Неймара, если теперь хотят его вернуть? Кто предложил Ленгле? Зачем Гризманн, если собираются взять налево Неймара, но подписали де Йонга – в зону в центре, куда Антуан смещается? Почему Суарес без подстраховки на позиции? Ну, и трансфер Боатенга – шик!

Усугубил зависимость от Месси

Прямая связь с игрой аргентинца была всегда, но Вальверде сделал все, чтобы болезнь прогрессировала. У «Реала» и «Ювентуса» не было прямой зависимости от Роналду тактически, а «Барселона» сразу меняется, когда на поле нет Месси. Не только потому, что невероятно удачливый снайпер, но и из-за его действий диспетчера. Человек тащит на себе, а помогает ему Тер Штеген.

В Ла Лиге у форварда часто получалось наиграть на трофей. Но у сознательного решения Вальверде сделать Месси играющим тренером «Барселоны» есть еще один дополнительный минус. Лионель очень часто ужасен именно в решающие моменты – что в сборной, что в клубе. Или не так прекрасен, как без давления ключевой игры. Месси предлагают выигрывать вместо команды, а получают то, к чему привыкли. Особенно в еврокубках, где давно не были в финалах!

Знатно влетал в Лиге чемпионов

«Барселона» не должна быть одержима Лигой чемпионов? Так думает Хави, но испанец пока великий стратег лишь на словах. А на деле Вальверде получил по зубам от «Ромы» - команды, которая не стала дальше конкурентом для «Ливерпуля» в полуфинале, или для «Ювентуса» - в Серии А. Как можно после 4:1 дома проиграть 0:3 в гостях?

Тот же вопрос по вылету от «Ливерпуля». Что Вальверде думал, когда выходил на бровку «Энфилд Роуд»? Считал, что Клопп уже проиграл, а тот в трусах с лейблом Роналду пришел в раздевалку, рассмешил «красных» перед матчем, расслабил команду и настроил резервистов на подвиг. Но это не только победа «Ливерпуля», но и поражения Вальверде. Слишком часто каталонцы не могут ничего поделать проигрывая. А должны!

Не развивает плюсы футболистов

Где новый Месси тренера Вальверде? Оставим в стороне тех, кто уже давно вырос, стал царем футбола, покорил все вершины и просто устал выигрывать. Возьмем тех, на чей уровень футбола Вальверде должен был влиять, как педагог. Например, при нем дебютировала целая команда из «Ла Масии». Но Аленья, Арнаис, Кукурелья, Ориоль Бускетс, Костас, Чуми, Куэнка, Миранда, Ваге, Руис, Перес и Фати вырастут в мегазвезд у Вальверде?

Можем не узнать, если Эрнесто уволят до их взросления. Ведь ему поручили Дембеле – нет превращения в Неймара 2.0. Поручили Коутиньо – зрелого и битого в АПЛ и Серии А, а не заиграл бразилец так, как мечтали. Не будем придираться, что Алькасера не раскрыл как второго Суареса, но можем придираться к тому, как работают Семеду, Ленгле или Рафинья. Тер Штеген прибавил – заслуга тренера вратарей, а у Вальверде даже с де Йонгом проблемы – адаптация, как и ожидали, непростая, хотя Френки – монстр.

Вальверде уступает безработным

Для любого наставника большого клуба важно, чтобы на своем посту казался уместным. И имел репутацию лучше, чем безработные тренеры вокруг. Ведь какой смысл не менять Вальверде, если за пять минут найдешь наставника того же класса, но со свежими идеями? Если верить, что Хави – тренер будущего для «Барселоны», то нужна предтеча, которая подготовит команду.

Таким может стать Аллегри. Массимилиано всего 52 года, и пока его «Реал» не перехватил – нужно чесать репу. В идеальном мире «Барселоне» нужен Клопп, но Юрген занят. Но есть тренеры для каталонцев! Если Федун и Цорн могут неубедительно, но оправдывать решение не увольнять Кононова немедленно тем, что не могут найти замену, то у «Барселоны» десяток кандидатов, а причин держать Вальверде не осталось.

Разве что одна. Эрнесто выгоден в команде именно Бартомеу, который боится, что новый самостоятельный тренер влюбит в себя фанатов и команду, с которой у нынешнего наставника бывали конфликты, и тогда в «Барселоне» крайним станет именно президент клуба. Впрочем, явные ошибки Хосепа не оправдывают Вальверде. У Эрнесто много безвольных бесхребетных серых поражений с составом уровня «Барселоны». Странно, что до сих пор не уволили.