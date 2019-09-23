Сегодня пройдет церемония вручения наград ФИФА

Сегодня пройдет церемония награждения лучшего игрока года по версии ФИФА The best.
Среди претендентов на награду - нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Помимо игрока года, ФИФА также назовет лучшего вратаря. в тройку номинантов вошли Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Лучшим тренером по итогам прошедшего сезона может стать Юрген Клопп («Ливерпуль»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).
В тройку претендентов на награду за лучший гол года вошли Лионель Месси («Барселона»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Даниэль Жори («Дебрецен»).
Помимо индивидуальных наград, ФИФА также назовет символическую сборную, вручит приз лучшему болельщику и приз за фэйр-плей.
Напомним, по версии УЕФА лучшим игроком сезона был признан Вирджил ван Дейк.
Вместо Месси, должен был быть Алиссон.
Мане тоже заслуживает.
Но фифа не выгодно их включать в список) у них же нет 100 млн подписчиков в инстаграм.
Вместо Месси, должен был быть Алиссон.
Мане тоже заслуживает.
Но фифа не выгодно их включать в список) у них же нет 100 млн подписчиков в инстаграм.
ПАРЕДАС ЗАБАЛОТНЫЙ МАЛКАМ!!
ПАРЕДАС ЗАБАЛОТНЫЙ МАЛКАМ!!