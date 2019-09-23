Сегодня пройдет церемония вручения наград ФИФА

сегодня, 15:38

Сегодня пройдет церемония награждения лучшего игрока года по версии ФИФА The best.

Среди претендентов на награду - нападающий «Ювентуса» , форвард «Барселоны» и защитник «Ливерпуля» .

Помимо игрока года, ФИФА также назовет лучшего вратаря. в тройку номинантов вошли Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Лучшим тренером по итогам прошедшего сезона может стать Юрген Клопп («Ливерпуль»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

В тройку претендентов на награду за лучший гол года вошли Лионель Месси («Барселона»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Даниэль Жори («Дебрецен»).

Помимо индивидуальных наград, ФИФА также назовет символическую сборную, вручит приз лучшему болельщику и приз за фэйр-плей.