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Сегодня пройдет церемония вручения наград ФИФА

сегодня, 15:38

Сегодня пройдет церемония награждения лучшего игрока года по версии ФИФА The best.

Среди претендентов на награду - нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Помимо игрока года, ФИФА также назовет лучшего вратаря. в тройку номинантов вошли Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Лучшим тренером по итогам прошедшего сезона может стать Юрген Клопп («Ливерпуль»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

В тройку претендентов на награду за лучший гол года вошли Лионель Месси («Барселона»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Даниэль Жори («Дебрецен»).

Помимо индивидуальных наград, ФИФА также назовет символическую сборную, вручит приз лучшему болельщику и приз за фэйр-плей.

Напомним, по версии УЕФА лучшим игроком сезона был признан Вирджил ван Дейк.

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Все комментарии
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   47 / 992
сегодня в 17:22
Золотой мяч, это индивидуальная награда, индивидуально Месси провел прошлый сезон намного лучше этих двоих.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   225 / 992
сегодня в 17:19
Мое мнение и болельщиков Месси заслужил этот трофей
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 992
сегодня в 17:00
Думаю Криш, он без травм
abramjan
abramjan ответил fanliverpoolfan
   156 / 992
сегодня в 16:49
Ван дейк выйграл лч и супер кубок уефа, а гей картонный сериал выйграл,и гном тоже чемп.задайте себе вопрос и кто лучший если не Ван дейк.
суперкубок уефа это одна игра...а гей выиграл кубок наций)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   109 / 992
сегодня в 16:48
Алиссон должен был быть и в основной тройке номинантов.
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 16:43
Снова этого гномика включили в список.
abramjan
abramjan
   156 / 992
сегодня в 16:39
меся по крайней мере за допинг достоин дисквалификации только...это позор разрешать жрать допинг
abrek123
abrek123
   66 / 992
сегодня в 16:39
И разве Месси можно упрекнуть что в ответной игре проиграли Ливерпулю в одной игре и хоронить весь сезон игрока изо одного матча..До этой игры был лучший игрок сезона с 50-60 голами 30 асисстами с 12 голами кажись шел первый в лиги чемпионов всем чем можно и только ответный проигрыш в 1/2 полуфинале Лиги Чемпионов похоронил все результаты игрока..Он в том противостоянии дубль оформил в ворота Ливерпуля крутил вертел Ван Дейка как пацана с детского сада садя на пятую точку..
Scouse 82
Scouse 82
   575 / 992
сегодня в 16:39
Кто бы не получил эту награду, будет очень много не довольных выбором ФИФА.
abramjan
abramjan
   156 / 992
сегодня в 16:37
в таком формате изжила себя эта награда...даже с натягом из этой тройки никто не достоин и правильно тут писали надо давать лучшего по каждой позиции на поле
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 992
сегодня в 16:37
Третья лишняя!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   95 / 992
сегодня в 16:35
От Португалии должен был быть Силва. Парень очень прибавил в последнее время и сейчас является лучшим португальским игроком, это факт.
Вместо Месси, должен был быть Алиссон.
Мане тоже заслуживает.
Но фифа не выгодно их включать в список) у них же нет 100 млн подписчиков в инстаграм.
abrek123
abrek123
   66 / 992
сегодня в 16:33
Ван Дейк даже чемпионство не смог взять со своим клубом в стране))
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan
   32 / 992
сегодня в 16:32
Как зачем?на данный момент лучший игрок мира.
вандейк выиграл кабинетную лч и все и даже у себя в стране ничего не выиграл
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Alex12357
   101 / 992
сегодня в 16:27
Как зачем?на данный момент лучший игрок мира.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   101 / 992
сегодня в 16:26
Ван дейк выйграл лч и супер кубок уефа, а гей картонный сериал выйграл,и гном тоже чемп.задайте себе вопрос и кто лучший если не Ван дейк.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   781 / 992
сегодня в 16:26
Правильно будет так
ПАРЕДАС ЗАБАЛОТНЫЙ МАЛКАМ!!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил abrek123
   161 / 992
сегодня в 16:23
Тут без шансов должен Месси брать, какой выдал конец прошлого сезона и сезон наколотил что-то 50 везде блестал, вот только начало нового сезона не видно и сборную провалил..Роналду вообще не ясно что тут забыл худший сезоны в карьере проводит, а Ван дейк этож кажись защитник, что всем давать чтоли защитникам когда у клуба прет в победные года тем-же пике маскерано марсело рамосу и куче остальных..
Месси за что давать награду? За то, что он с позором вылетел из ЛЧ, а потом опозорился на КА, забив один гол с пенальти?
drug01
drug01
   193 / 992
сегодня в 16:23
Надо больше новых выдвигать
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Alex12357
   161 / 992
сегодня в 16:22
Вирджил ван Дейк-с какого боку?Месси и Роналду -две личности коррумпированного УЕФА и ФИФА !
Может симулянта Неймара надо номинировать на эту награду?
Alex12357
Alex12357
   420 / 992
сегодня в 16:12
Вирджил ван Дейк-с какого боку?Месси и Роналду -две личности коррумпированного УЕФА и ФИФА !
abrek123
abrek123
   66 / 992
сегодня в 16:11
Тут без шансов должен Месси брать, какой выдал конец прошлого сезона и сезон наколотил что-то 50 везде блестал, вот только начало нового сезона не видно и сборную провалил..Роналду вообще не ясно что тут забыл худший сезоны в карьере проводит, а Ван дейк этож кажись защитник, что всем давать чтоли защитникам когда у клуба прет в победные года тем-же пике маскерано марсело рамосу и куче остальных..
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил sihafazatron
   4 / 992
сегодня в 16:10
да хоть зоофилу дайте. Эта цацка себя изжила. Аха-ха)
sihafazatron
sihafazatron ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   15 / 992
сегодня в 16:01
Учитывая, что это звание присваивается по блату, Скомину опрокинут и Ван Дик получит липовую награду)
МОжет гею дать за то, что он 2 матча в сезоне играет? И бьет все рекорды с литвами?)
sihafazatron
sihafazatron
   15 / 992
сегодня в 16:00
Ну прям неожиданный список)
Jake Sully
Jake Sully
   45 / 992
сегодня в 15:45
Ван Дижику отдайте!
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 992
сегодня в 15:41
Учитывая, что это звание присваивается по блату, Скомину опрокинут и Ван Дик получит липовую награду)
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