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Милинкович-Савич в ближайшее время подпишет новый контракт

сегодня, 11:50

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич с высокой долей вероятности продлит контракт с клубом.

В летнее трансферное окно сербский полузащитник был близок к уходу из команды, однако переход не состоялся. До декабря 2019 года Милинкович-Савич окончательно решит, останется ли он в «Лацио», либо же уйдёт. По новому соглашению, ему предложена зарплата в 3 млн евро, срок действия контракта - до лета 2024 года.

Напомним, что в летнее трансферное окно миланский «Интер» был готов приобрести Милинковича-Савича за 75 млн евро.

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