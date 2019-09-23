ГлавнаяНовости

Балотелли: «„Ювентус“ меня не впечатляет»

сегодня, 11:38
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий «Брешии» Марио Балотелии высказался о предстоящем матче с «Ювентусом»:

Волнуюсь ли я от мысли, что сыграю против Криштиану Роналду? Нет, мне всё равно. Он великий чемпион, вместе с Месси они лучшие игроки мира, и было бы очень круто сыграть против него. Игра против «Ювентуса» ничем не отличается от других. Я, как и всегда, постараюсь забить и помочь своей команде добыть победу.

Напомним, что бывший нападающий сборной Италии подписал контракт с «Брешией» на правах свободного агента.  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ансу Фати стал самым просматриваемым игроком на Transfermarkt
Сегодня, 16:03 Комментарии1
Пакета может пропустить матч с «Торино»
Сегодня, 13:45 Комментарии2
Дибала получит новый шанс в матче с «Брешией»
Сегодня, 13:32 Комментарии2
Манджукич имеет два варианта продолжения карьеры
Сегодня, 11:53 Комментарии1
Икарди признался, что выбрал ПСЖ ради трофеев
Сегодня, 08:57 Комментарии8
Зе Луиш вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Португалии
Сегодня, 08:44 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
   731 / 992
сегодня в 13:47
Быля, да он может и играть не будет.
NGYCR7
NGYCR7
   56 / 992
сегодня в 13:21
Тот момент, когда заголовок не соответствует содержанию.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   462 / 992
сегодня в 11:51
Ну да, ну да!! Тебя давно уже ничего не впечатляет кроме тусовок и ночных клубов!! Посмотрим что ты завтра вечером скажешь!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   211 / 992
сегодня в 11:43
Балотелли только языком трещать может) как футболист он давно мертвый)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   34 / 992
сегодня в 11:42
"Я, как и всегда, постараюсь забить"

Забивать - это твое. На футбол, на карьеру))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100