Балотелли: «„Ювентус“ меня не впечатляет»

Нападающий «Брешии» высказался о предстоящем матче с «Ювентусом»:

Волнуюсь ли я от мысли, что сыграю против Криштиану Роналду? Нет, мне всё равно. Он великий чемпион, вместе с Месси они лучшие игроки мира, и было бы очень круто сыграть против него. Игра против «Ювентуса» ничем не отличается от других. Я, как и всегда, постараюсь забить и помочь своей команде добыть победу.