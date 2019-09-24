ГлавнаяНовости

КНДР и Южная Корея проведут матч отбора ЧМ-2022 в Пхеньяне

сегодня, 12:26

КНДР подтвердила, что матч отборочного турнира ЧМ-2022 между национальной командой и сборной Южной Кореи состоится в Пхеньяне 15 октября. 

Соответствующую информацию КНДР передала Сеулу через Азиатскую конфедерацию футбола, поскольку между двумя корейскими государствами не осуществляется прямых контактов.

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграют в одной группе второго раунда квалификации ЧМ-2022 в азиатской зоне. 

Ранее сообщалось, что Южная Корея предложит соседним странам подать совместную заявку на ЧМ-2030.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера
Сегодня, 16:52 Комментарии0
Тотти примет участие в реалити-шоу
Сегодня, 12:15 Комментарии0
УЕФА запустил программу «Футбол в школах»
Сегодня, 10:55 Комментарии3
«Ювентус» подарил «железному Арни» футболку с автографами
Сегодня, 10:12 ФотоКомментарии3
Месси выбрал лучшим тренером Гвардиолу и не включил в тройку Клоппа
Сегодня, 02:29 Комментарии16
Стало известно, за кого голосовали Месси и Роналду
Сегодня, 00:51 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Aniva
Aniva ответил sihafazatron
   95 / 986
сегодня в 13:03
Они в одной группе чтоли? Почему не разводят их, как наших с укр или армян Азербайджаном?
Зачем их разводить, они не враждуют.
ДАША Д
ДАША Д
   237 / 986
сегодня в 12:46
Судьям не позавидуешь.
sihafazatron
sihafazatron
   13 / 986
сегодня в 12:31
Они в одной группе чтоли? Почему не разводят их, как наших с укр или армян Азербайджаном?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100