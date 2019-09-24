КНДР и Южная Корея проведут матч отбора ЧМ-2022 в Пхеньяне

сегодня, 12:26

КНДР подтвердила, что матч отборочного турнира ЧМ -2022 между национальной командой и сборной Южной Кореи состоится в Пхеньяне 15 октября.

Соответствующую информацию КНДР передала Сеулу через Азиатскую конфедерацию футбола, поскольку между двумя корейскими государствами не осуществляется прямых контактов.

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграют в одной группе второго раунда квалификации ЧМ -2022 в азиатской зоне.