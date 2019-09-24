КНДР и Южная Корея проведут матч отбора ЧМ-2022 в Пхеньяне

КНДР подтвердила, что матч отборочного турнира ЧМ-2022 между национальной командой и сборной Южной Кореи состоится в Пхеньяне 15 октября.
Соответствующую информацию КНДР передала Сеулу через Азиатскую конфедерацию футбола, поскольку между двумя корейскими государствами не осуществляется прямых контактов.
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграют в одной группе второго раунда квалификации ЧМ-2022 в азиатской зоне.
Ранее сообщалось, что Южная Корея предложит соседним странам подать совместную заявку на ЧМ-2030.