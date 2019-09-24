УЕФА запустил программу «Футбол в школах»

сегодня, 10:55

Сообщается, что УЕФА во время фестиваля массового футбола в Любляне дал старт программе «Футбол в школах».

В запуске новой инициативы приняли участие школьники из разных стран Европы, президент УЕФА Александер Чеферин, а также бывшие футболисты , , Надин Кесслер и Миленко Ачимович.

Новая программа организации пропагандирует футбол как социальный и образовательный инструмент, также она направлена на то, чтобы сделать игру доступной для всех без какой-либо дискриминации.