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УЕФА запустил программу «Футбол в школах»

сегодня, 10:55

Сообщается, что УЕФА во время фестиваля массового футбола в Любляне дал старт программе «Футбол в школах».

В запуске новой инициативы приняли участие школьники из разных стран Европы, президент УЕФА Александер Чеферин, а также бывшие футболисты Луиш Фигу, Флоран Малуда, Надин Кесслер и Миленко Ачимович

Новая программа организации пропагандирует футбол как социальный и образовательный инструмент, также она направлена на то, чтобы сделать игру доступной для всех без какой-либо дискриминации. 

Ранее сообщалось, что УЕФА в скором времени запустит собственный стриминговый сервис.

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Все комментарии
Зейский
Зейский
   115 / 989
сегодня в 11:00
У нас любую программу разворуют и сделают Футбол на моей даче.
mihaluch
mihaluch
   119 / 989
сегодня в 10:59
В России для школ полей нет, все поля застроены.
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