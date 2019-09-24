Стало известно, за кого голосовали Месси и Роналду

Стали известны подробности голосования по определению лучшего игрока ФИФА. Награда, напомним, досталась нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Его тройка в голосовании выглядела так: Садио Мане, Криштиану Роналду и Френки де Йонг.
Роналду поставил на первое место защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта, а на второе и третье — де Йонга и Килиана Мбаппе. Еще один финалист премии Вирджил ван Дейк выбрал Месси, а также своих одноклубников Мохамеда Салаха и Мане.
Ну а за голос за Криштиано больше чем респект. Поучиться бы кое-кому.
Ну а за голос за Криштиано больше чем респект. Поучиться бы кое-кому.
а Криштос не выбрал ни того, ни другого, вот жук ))
а Криштос не выбрал ни того, ни другого, вот жук ))