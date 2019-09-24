Стало известно, за кого голосовали Месси и Роналду

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Стали известны подробности голосования по определению лучшего игрока ФИФА . Награда, напомним, досталась нападающему «Барселоны» . Его тройка в голосовании выглядела так: , и .

Роналду поставил на первое место защитника «Ювентуса» , а на второе и третье — де Йонга и . Еще один финалист премии выбрал Месси, а также своих одноклубников и Мане.