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Стало известно, за кого голосовали Месси и Роналду

сегодня, 00:51

Стали известны подробности голосования по определению лучшего игрока ФИФА. Награда, напомним, досталась нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Его тройка в голосовании выглядела так: Садио Мане, Криштиану Роналду и Френки де Йонг.

Роналду поставил на первое место защитника «Ювентуса» Матийса де Лигта, а на второе и третье — де Йонга и Килиана Мбаппе. Еще один финалист премии Вирджил ван Дейк выбрал Месси, а также своих одноклубников Мохамеда Салаха и Мане.

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   422 / 991
сегодня в 03:06
Был концерт подобию этому когда роналду на некоторое время отказался от капитанской повязки сборной чтобы получить голос в свою пользу
mangoх12
mangoх12
   18 / 991
сегодня в 02:03
Как же это предсказуемо , Месси как всегда джентельмен , Рональдо безутешная эгоистка
Imrebellion
Imrebellion
   983 / 991
сегодня в 01:34
Месси красава! Мане действительно делает для команды больше чем Салах и ВвД - постоянная угроза в атаке, прессинг и даже отборы дает спокойность в защите и пространство всем напарникам в атаке. Решающие голы против Баварии, Барсы, Ттх в ЛЧ, а также голы против топ6 в АПЛ заслуга Садио.
Ну а за голос за Криштиано больше чем респект. Поучиться бы кое-кому.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   92 / 991
сегодня в 01:04
Ван Дейк человечище! Отдал голос своему главному конкуренту. А Месси респект за голос Садьо Мане
sihafazatron
sihafazatron
   14 / 991
сегодня в 00:59
Только роналду не голосовал за прямых конкурентов))) зато потом скажет, что индивидуальные награды ему не интересны))
NAZAR 007
NAZAR 007
   1 / 991
сегодня в 00:58
Месси выбрал Криштоса, Ван Дейк выбрал -Месси,
а Криштос не выбрал ни того, ни другого, вот жук ))
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