Габулов: «Я слежу за ситуацией с вратарями в „Динамо“»

Бывший голкипер «Динамо» прокомментировал ситуацию, которая сложилась с голкиперами в стане бело-голубых.

Я слежу за ситуацией с вратарями в «Динамо». Раньше играл Шунин – капитан команды, но он выбыл из-за травмы, и только сейчас восстановился. Лещук неплохо заменил Антона. У него были и хорошие, и не очень хорошие игры. Сейчас Шунин готов играть, и ситуация для тренера непростая. Необходимо ли в команде разделение вратарей на первого и второго? Я не хочу никого учить, но как на протяжении карьеры игрока, так и сейчас я был убеждён, что в каждой команде должно быть чёткое разделение на первого и второго вратаря. Это не значит, что между ними не будет конкуренции – в этой ситуации будут расти оба.

Каждый вратарь хочет прогрессировать, поэтому, когда есть разделение, никто не считает, дескать, я первый, а ты второй. Но это разделение чётко должно быть, при этом второй вратарь может подменить первого в любой момент, как и произошло сейчас. Так было и в сборной, так происходит и во многих командах.

Голкипер действует на своём хладнокровии, его психологическое состояние должно быть уравновешено. Если происходят какие-то метания, то можно потерять обоих вратарей, страдают все. Для микроклимата в команде это тоже важно. Критично ли для обстановки в коллективе, что капитан и одновременно первый номер команды Шунин сейчас не выходит на поле? Из-за этого могут возникать проблемы и на поле, и в коллективе. Тренерский штаб должен для себя это решить и всё разрулить.