ГлавнаяНовости

Сычёв: «Для меня переход в „Казанку“ не был пиар-ходом»

сегодня, 14:13

Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв рассказал о своей карьере «Казанке», за которую он выступал с 2017 по 2018 год.

Для меня переход в «Казанку» не был пиар-ходом. Я хотел играть. Было желание принести пользу «Локомотиву» и наладить коммуникацию с первой командой. Хотел помочь молодым футболистам советами и своими действиями на поле, чтобы они пополняли ряды основы, а не пропадали в первой-второй лигах. Не тешил свои амбиции, поэтому глобальных задач перед собой не ставил – всё-таки вторая лига. Рассматривал эту возможность именно как помощь ребятам.

Совпали ли мои ожидания с реальностью? Нет. Было много внутренних передряг. Я хотел продвигать традиции «Локомотива», железнодорожников, но сделать этого не получилось. Не все ребята слушали, что им говорилось, не все воспринимали подсказ. Видимо думали, что и так всё знают. Но те, кто прислушивался, сейчас играют в основе. Палыч как-то приехал, взял молодёжь в основу, а ребята оказались не готовы. В «Казанке»-то как было: пасик, под себя, носочки не замарали, щитки не надели. А в основу поехали, им там взрослые мужики надавали. Только после этого начали что-то понимать.

Ранее Сычёв рассказал о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Габулов: «Я слежу за ситуацией с вратарями в „Динамо“»
Сегодня, 16:36 Комментарии1
Сорокин: «Российских футболистов много раз проверяли, все чистые»
Сегодня, 15:41 Комментарии1
Арустамян: «„Спартак“ — абсолютно непредсказуемая команда»
Сегодня, 15:21 Комментарии6
Сычёв планировал стать спортивным директором «Локомотива»
Сегодня, 15:13 Комментарии3
Ловчев: «„Локомотив“ на порядок сильнее „Балтики“»
Сегодня, 15:01 Комментарии6
Тренер ЦСКА: «Карпов ни в чём не уступил Ари и Вандерсону»
Сегодня, 14:46 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   297 / 986
сегодня в 15:55
что за Казанка и зачем она и почему
ДАША Д
ДАША Д
   237 / 986
сегодня в 14:48
Больше никуда его не брали, на безрыбье и Казанка РЫБА.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   54 / 986
сегодня в 14:19
Трудно представить, что те, кто его в команды берет, болеют за свою команду.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100