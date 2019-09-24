Сычёв: «Для меня переход в „Казанку“ не был пиар-ходом»

Нападающий «Пюника» рассказал о своей карьере «Казанке», за которую он выступал с 2017 по 2018 год.

Для меня переход в «Казанку» не был пиар-ходом. Я хотел играть. Было желание принести пользу «Локомотиву» и наладить коммуникацию с первой командой. Хотел помочь молодым футболистам советами и своими действиями на поле, чтобы они пополняли ряды основы, а не пропадали в первой-второй лигах. Не тешил свои амбиции, поэтому глобальных задач перед собой не ставил – всё-таки вторая лига. Рассматривал эту возможность именно как помощь ребятам.

Совпали ли мои ожидания с реальностью? Нет. Было много внутренних передряг. Я хотел продвигать традиции «Локомотива», железнодорожников, но сделать этого не получилось. Не все ребята слушали, что им говорилось, не все воспринимали подсказ. Видимо думали, что и так всё знают. Но те, кто прислушивался, сейчас играют в основе. Палыч как-то приехал, взял молодёжь в основу, а ребята оказались не готовы. В «Казанке»-то как было: пасик, под себя, носочки не замарали, щитки не надели. А в основу поехали, им там взрослые мужики надавали. Только после этого начали что-то понимать.