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Сычёв планировал стать спортивным директором «Локомотива»

сегодня, 15:13

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв, ныне выступающий за «Пюник», рассказал о том, почему он не получил управляющую должность в московском клубе. 

Когда я к Геркусу пришёл, со мной сначала разговаривала его помощница. Как-то сложно объяснила мне, на какой позиции меня видят в клубе, но идея была такая, что я должен перекладывать бумажки и быть связующим звеном между академией и молодёжкой. Что-то в этом духе. Как говорится, меня женили без меня. Помню, сказал ей: «Стоп-стоп, вы бы сначала спросили, чего хочу я». А она мне: «Да? Чего ты хочешь?». Я к тому времени уже отправил своё портфолио в Высшую школу экономики на программу ФИФА, поэтому сказал, что хочу двигаться в направлении спортивного менеджера. Она позвонила наверх, потом была организована встреча со Штоффельсхаусом и товарищами, которые были рядом с Геркусом.

Я сказал им, что хочу набраться опыта и в будущем работать на должности спортивного директора. Штоффельсхаус сразу же спросил: «Так ты на моё место метишь?!». «Ну да», — с улыбкой ответил ему я. «М-м-м», — промычал он в ответ и призадумался. Мне сказали, что перезвонят. Я ждал звонка, пока Геркуса и всю его бригаду не уволили.

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
   515 / 986
сегодня в 17:35
Забавные детали скрытого пласта российского футбола. Неужели так повсеместно?
Balanenok
Balanenok
   245 / 986
сегодня в 16:28
Так и Кутепов хочет в Милане играть.
Некошерная свинья
Некошерная свинья
   726 / 986
сегодня в 15:23
Перекладывать бумажки какие-никакие мозги надо, причем здесь сычев?
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