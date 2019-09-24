Арустамян: «„Спартак“ — абсолютно непредсказуемая команда»

Эксперт и комментатор Нобель Арустамян считает, что у «КАМАЗа» практически нет шансов пройти «Спартак» в 1/16 финала Кубка России, который пройдет 25 сентября в Челнах.

«Спартак» — абсолютно непредсказуемая команда, где много проблем, как мы понимаем, и внутренних, и внешних. Но надо все же смотреть на вещи объективно: « КАМАЗ » — это команда, которая вряд ли может оказать достойное сопротивление красно-белым. Даже с учетом кубкового матча, даже с учетом того, что он пройдет в Набережных Челнах.