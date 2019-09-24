Арустамян: «„Спартак“ — абсолютно непредсказуемая команда»

Эксперт и комментатор Нобель Арустамян считает, что у «КАМАЗа» практически нет шансов пройти «Спартак» в 1/16 финала Кубка России, который пройдет 25 сентября в Челнах.
«Спартак» — абсолютно непредсказуемая команда, где много проблем, как мы понимаем, и внутренних, и внешних. Но надо все же смотреть на вещи объективно: «КАМАЗ» — это команда, которая вряд ли может оказать достойное сопротивление красно-белым. Даже с учетом кубкового матча, даже с учетом того, что он пройдет в Набережных Челнах.
Поэтому даже в нынешнем состоянии фаворит «Спартак». Москвичи обязаны проходить «КАМАЗ» — тут сомнений быть не может. Другое дело, что ставить на победу подопечных Кононова невыгодно, поэтому я бы взял выигрыш и тотал меньше 2,5 гола. Потому что я не думаю, что «Спартак» сейчас может удивить всех большим количеством голов. А скромная победа 1:0 или 2:0 вполне вероятна.
Ранее сообщалось, что на игру «КАМАЗа» и «Спартака» проданы все билеты.
Пока все играют с командами ФНЛ.....Спартак с клубом ПФЛ....
Удачи Спартаку с КАМАЗом......
Безоговорочной и крупной победы !!!!
,......Ибо то одно из условий при котором Кононов останется у руля команды.....
А это в РПЛ судя по комментариям нравится всем...
Пока все играют с командами ФНЛ.....Спартак с клубом ПФЛ....
Удачи Спартаку с КАМАЗом......
Безоговорочной и крупной победы !!!!
,......Ибо то одно из условий при котором Кононов останется у руля команды.....
А это в РПЛ судя по комментариям нравится всем...