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Арустамян: «„Спартак“ — абсолютно непредсказуемая команда»

сегодня, 15:21
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 18:30 Не начался

Эксперт и комментатор Нобель Арустамян считает, что у «КАМАЗа» практически нет шансов пройти «Спартак» в 1/16 финала Кубка России, который пройдет 25 сентября в Челнах.

«Спартак» — абсолютно непредсказуемая команда, где много проблем, как мы понимаем, и внутренних, и внешних. Но надо все же смотреть на вещи объективно: «КАМАЗ» — это команда, которая вряд ли может оказать достойное сопротивление красно-белым. Даже с учетом кубкового матча, даже с учетом того, что он пройдет в Набережных Челнах.

Поэтому даже в нынешнем состоянии фаворит «Спартак». Москвичи обязаны проходить «КАМАЗ» — тут сомнений быть не может. Другое дело, что ставить на победу подопечных Кононова невыгодно, поэтому я бы взял выигрыш и тотал меньше 2,5 гола. Потому что я не думаю, что «Спартак» сейчас может удивить всех большим количеством голов. А скромная победа 1:0 или 2:0 вполне вероятна.

Ранее сообщалось, что на игру «КАМАЗа» и «Спартака» проданы все билеты. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   70 / 986
сегодня в 18:16
Нобель, а квартиру поставишь, на то что спартак пройдет КАМАЗ или только на словах герой?
альсато
альсато
   564 / 986
сегодня в 17:13
СПАРТАК- стал предсказуем -как вчерашний день!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   27 / 986
сегодня в 16:05
Понятно что Спартак победит....
Пока все играют с командами ФНЛ.....Спартак с клубом ПФЛ....

Удачи Спартаку с КАМАЗом......
Безоговорочной и крупной победы !!!!


,......Ибо то одно из условий при котором Кононов останется у руля команды.....
А это в РПЛ судя по комментариям нравится всем...
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 986
сегодня в 15:37
Спартак предсказуемый аутсайдер. Гыгыгы
Balanenok
Balanenok
   245 / 986
сегодня в 15:24
Если уж КАМАЗа боится, то точно непредсказуемая.
Зейский
Зейский
   114 / 986
сегодня в 15:23
Непредсказуемая, потому как пердивная.
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