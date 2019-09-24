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Ловчев: «„Локомотив“ на порядок сильнее „Балтики“»

сегодня, 15:01
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 21:30 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы «Балтики» в матче 1/16 финала Кубка России против «Локомотива».

Да, «Балтика» играет у себя дома. Стадион у нее великолепный. Я был там в прошлом году. Но на данный момент «Локомотив», конечно, на порядок сильнее. Здесь вопросов нет никаких. У команды Семина много опытных ребят, которые не позволят себе расслабиться.

Поэтому предполагаю, что «Локо» одержит победу, но много голов я в этой встрече не жду.

Ранее сообщалось, что матч с «Локомотивом» может стать самым посещаемым для «Балтики».

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Все комментарии
112910415
112910415
   66 / 986
сегодня в 17:29
сильнее, пожалуй )
альсато
альсато
   564 / 986
сегодня в 17:11
Женя, здесь много ума и не надо! Где играет ЛОКО и где Балтика!-но поле ровное, мяч круглый!
drug01
drug01
   180 / 986
сегодня в 15:20
Для Локо это будет разминка
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 986
сегодня в 15:11
Так же как Камаз на порядок сильнее свиней. Гыгыгы
Binger
Binger
   28 / 986
сегодня в 15:10
Как это он верно подметил?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   386 / 986
сегодня в 15:02
Капитан очевидность.
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