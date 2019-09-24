Ловчев: «„Локомотив“ на порядок сильнее „Балтики“»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы «Балтики» в матче 1/16 финала Кубка России против «Локомотива».

Да, «Балтика» играет у себя дома. Стадион у нее великолепный. Я был там в прошлом году. Но на данный момент «Локомотив», конечно, на порядок сильнее. Здесь вопросов нет никаких. У команды Семина много опытных ребят, которые не позволят себе расслабиться.



Поэтому предполагаю, что «Локо» одержит победу, но много голов я в этой встрече не жду.