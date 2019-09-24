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Тренер ЦСКА: «Карпов ни в чём не уступил Ари и Вандерсону»

сегодня, 14:46

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов рассказал о дебюте 17-летнего защитника Вадима Карпова в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Считаю, Вадим ни в чём не уступил таким сильным нападающим, как Ари и Вандерсон. Хорошо вёл единоборства, не допускал грубых ошибок. Наверное, сказалось и то, что основа с молодёжкой придерживаются схожих игровых моделей – с тройкой защитников: Карпову не пришлось перестраиваться.

Для его возраста – нормальный, хороший дебют, полезная школа. Главное, чтобы он всё правильно понимал, самокритично оценивал себя и продолжал совершенствоваться.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
   352 / 986
сегодня в 18:16
За то уступил румыну и болгарским бразильцам!
Юрниекс
Юрниекс
   103 / 986
сегодня в 18:13
Ть куда рости...старайся парень. Данные хорошие .Дальше все от тебя зависит...
Суеверный
Суеверный
   515 / 986
сегодня в 17:18
То что игрок вписывается в команду - хорошо. Не без ошибок ПОКА. Над скоростью Вадиму Карпову предстоит работать отдельно. Возраст позволяет при правильном подходе существенно добавить в этом компоненте игры.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Армейская душа
   260 / 986
сегодня в 16:51
Это видимо одно из трёх проигранных единоборств )))
Там даже до единоборства дело не дошло
Армейская душа
Армейская душа ответил Serg_Diamond
   39 / 986
сегодня в 16:37
И все же когда первый гол Берг забивал, Карпов просто стоял рядом и смотрел, хотя он отвечал за дальнюю штангу
Это видимо одно из трёх проигранных единоборств )))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Армейская душа
   260 / 986
сегодня в 16:09
Немного статистики Карпова: 11 отборов/перехватов, 7 из 10 выигранных единоборств, 84% удачных ТТД
И все же когда первый гол Берг забивал, Карпов просто стоял рядом и смотрел, хотя он отвечал за дальнюю штангу
VIPded
VIPded
   67 / 986
сегодня в 15:27
Удачи парню с ЦСКА!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   204 / 986
сегодня в 15:13
Дебют у него был с Лудогорцем и нормальным, а тем более хорошим его никак не назовешь.
Армейская душа
Армейская душа
   39 / 986
сегодня в 14:58
Немного статистики Карпова: 11 отборов/перехватов, 7 из 10 выигранных единоборств, 84% удачных ТТД
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