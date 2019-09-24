Тренер ЦСКА: «Карпов ни в чём не уступил Ари и Вандерсону»

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов рассказал о дебюте 17-летнего защитника в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Считаю, Вадим ни в чём не уступил таким сильным нападающим, как Ари и Вандерсон. Хорошо вёл единоборства, не допускал грубых ошибок. Наверное, сказалось и то, что основа с молодёжкой придерживаются схожих игровых моделей – с тройкой защитников: Карпову не пришлось перестраиваться.

Для его возраста – нормальный, хороший дебют, полезная школа. Главное, чтобы он всё правильно понимал, самокритично оценивал себя и продолжал совершенствоваться.