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«Нижний Новгород» и «Краснодар» объявили стартовые составы

сегодня, 18:20
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч идет

Нижний Новгород» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который пройдет сегодня, 25 сентября, в 19:00 мск.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Гаджибеков, Федорив, Зуев, Голышев, Ставпец, Комолов, Сапета, Игнатович, Палиенко.

«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Кайо, Намли, Сулейманов, Берг.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

«Soccer.ru» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Aniva
Aniva
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сегодня в 18:42
НН победы!
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