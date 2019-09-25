сегодня, 18:20

Нижний Новгород» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который пройдет сегодня, 25 сентября, в 19:00 мск.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Гаджибеков, Федорив, Зуев, Голышев, Ставпец, Комолов, Сапета, Игнатович, Палиенко.

«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Кайо, Намли, Сулейманов, Берг.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.



«Soccer.ru» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.