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Месси, Гризманн и Суарес впервые вместе выйдут в стартовом составе

вчера, 20:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 6-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Примечательно, что Лионель Месси, Антуан Гризманн и Луис Суарес впервые вместе выйдут в стартовом составе каталонского клуба.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Семеду, Пике, Бускетс, Артур, Суарес, Месси, Ленгле, Гризманн, Серхи Роберто, Фирпо.

В прошлом туре «Барселона» уступила «Гранаде».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   278 / 973
вчера в 22:58
ну так сразу все испугались этой тройки...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   475 / 973
вчера в 22:09
Даёшь 8:0!!!
По хет-трику от Месси и Кусареса и дубль Гризманна!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   226 / 973
вчера в 22:02
Сегодня Барселона выиграет
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 21:56
Этот Вильяреал вертел зенит какшампур, удачи ему
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   15 / 973
вчера в 21:55
Он впечатлял года три назад и ранее
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 21:54
Месси стал лучшим всего лишь в своей песочнице, в лалиге, но он забыл что Криштиану в ней больше не играет, но Рон по прежнему играет во всем мире, в отличие от Лео, он только в песочнице
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил волгодон 2
   2 / 973
вчера в 21:37
Эх,поздновато. Одним глазом на сон грядущий)
Привет, Влад.

Снова в один день играем)
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 973
вчера в 21:26
Гризман пока не впечатляет!
волгодон 2
волгодон 2
   34 / 973
вчера в 21:07
Эх,поздновато. Одним глазом на сон грядущий)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил DGIIIIN
   2 / 973
вчера в 21:05
Нормально все будет. Форса Барса! Подожгём наших врагов!
У того кто ни за что не борется не может быть врагов)
DGIIIIN
DGIIIIN
   805 / 973
вчера в 21:03
Нормально все будет. Форса Барса! Подожгём наших врагов!
ilyafrom
ilyafrom
   255 / 973
вчера в 21:01
Ждем хет-трик от лучшего в мире игрока
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   2 / 973
вчера в 20:59
Как в басне "Лебедь, рак и щука"

Аха-ха)
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