Месси, Гризманн и Суарес впервые вместе выйдут в стартовом составе

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 6-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Примечательно, что Лионель Месси, Антуан Гризманн и Луис Суарес впервые вместе выйдут в стартовом составе каталонского клуба.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Семеду, Пике, Бускетс, Артур, Суарес, Месси, Ленгле, Гризманн, Серхи Роберто, Фирпо.
В прошлом туре «Барселона» уступила «Гранаде».
По хет-трику от Месси и Кусареса и дубль Гризманна!
По хет-трику от Месси и Кусареса и дубль Гризманна!
Снова в один день играем)
Снова в один день играем)
Аха-ха)
Аха-ха)