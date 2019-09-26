Лэмпард: «Хотел бы особо отметить наших дебютантов»

Наставник «Челси» прокомментировал победу над «Гримсби» в рамках 1/16 финала Кубка Лиги.

По итогам первого тайма я был не слишком доволен демонстрируемой игрой. Мы позволили сопернику сократить отставание в счете до минимума несмотря на то, что я указывал на опасность, которая может исходить от длинных забросов и подборов перед нашей штрафной. Пропущенный мяч добавил нервозности в действия команды. Молодым игрокам следует уделять особое внимание таким деталям, поскольку мы разбираем подобные моменты на видеозаписях перед игрой. Если не до конца осознавать их опасность, это может стоить нам дорого. Мы выиграли со счетом 7:1, однако в матче против «Ливерпуля» невнимательность к деталям стоила нам поражения.

Я рад, что нам удалось предоставить игровое время тем, кто реже выходит на поле, и хотел бы особо отметить наших дебютантов. Двое юношей, вышедших на замену во втором тайме (Ян Маатсен и Фаустино Анджорин), смогли усилить игру, что очень хорошо. В целом мы показали хорошую игру и добились комфортной победы на «Стэмфорд Бридж», чего нам еще не удавалось сделать в этом сезоне.