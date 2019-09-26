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Ди Бьяджо высказался об итальянской молодёжи

сегодня, 18:53

Бывший полузащитник сборной Италии и экс-тренер молодёжной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо поделился мнением о том, кто из итальянской молодёжи выделяется больше всех:

Прежде всего, это Николо Дзаньоло. Он классический треквартиста или меццала, как мне кажется, но главный тренер «Ромы» почему-то ставит его на правый фланг. Считаю, что Пеллегрини является сильнейшим итальянским полузащитником на данный момент. В этом году он играает на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Дзаньоло продлил контракт с «Ромой»

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