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Почеттино: «Мы должны принять критику»

сегодня, 18:13

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал неудачные результаты лондонского клуба в этом сезоне:

Если мы заслуживаем критику, то должны ее принять. Если мы не показываем результатов, которых от нас ждут, то мы должны принять критику.

Критика может помочь осознать то, что нам нужно что-то изменить, искать другие пути развития.

Я расслаблен, ведь нельзя всегда жить в счастье. Бывают взлеты и падения. Особенно в футболе.

Болельщики имеют право нас критиковать. Тем более фанаты являются единственными людьми, на чью критику мы должны реагировать. У них есть право выражать свои эмоции.

Ранее последние неудачи прокомментировал форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

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