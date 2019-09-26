Гилмор: «Лэмпард хочет задействовать в команде молодежь»

Полузащитник «Челси» прокомментировал победу над «Гримсби» в рамках 1/16 финала Кубка Лиги.

Было очень приятно полноценно дебютировать. Здорово, что мы победили. Это было захватывающе. Это был отличный вечер, чтобы выйти перед всеми болельщиками «Челси». Ребята очень хорошо сыграли. Вы могли наблюдать наш атакующий футбол, который приводил к голам.

Пришел новый тренер, который хочет задействовать в команде молодежь. Это отличный опыт для нас, который придаст нам уверенности. Я усердно работал ради этого, так что это не было шоком, но я должен был выйти и показать, на что я способен. Думаю, я хорошо сыграл.