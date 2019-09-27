ГлавнаяНовости

Д. Доннарумма: «Мы должны попасть в Лигу чемпионов»

сегодня, 19:16

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма верит, что его команда может попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Я верю в это. Мы должны сделать всё, чтобы попасть туда. «Милан» заслуживает того, чтобы быть там. Мы отличная команда. У нас молодой и «голодный» коллектив. Мы все должны верить в успех.

После 5-го тура Серии А «Милан» занимает 11 место в турнирной таблице.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тухель: «Маркиньос может сыграть на разных позициях»
Сегодня, 20:01 Комментарии0
Д. Доннарумма: «Джампаоло - отличный специалист»
Сегодня, 19:06 Комментарии0
Сарри: «Рабьо нужно набраться терпения»
Сегодня, 18:21 Комментарии1
Каррера: «Конте сделал правильный выбор, возглавив „Интер“»
Сегодня, 17:53 Комментарии6
Конте: «„Сампдория“ - непростой соперник»
Сегодня, 17:25 Комментарии1
Грузчик, который верил в мечту. Клопп – о жизни и футболе
Сегодня, 14:37Станислав Горин в блоге Bla Bla BlaКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 862
сегодня в 20:15
Странная заява, учитывая, что летят всем подряд.
КЭТиК
КЭТиК
   104 / 862
сегодня в 20:11
Похоже шансов уже нет.
VIPded
VIPded
   60 / 862
сегодня в 19:40
В этом сезоне проблематично... Но сезон длинный... Форза, россонери!!!
Гвинея
Гвинея
   196 / 862
сегодня в 19:35
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       85 / 862
    сегодня в 19:24
    Нечего вам там делать опозоритесь как Аталанта.сначало попробуйте в ле попасть.
    sihafazatron
    sihafazatron
       19 / 862
    сегодня в 19:19
    «Милан» заслуживает того, чтобы быть там. Мы отличная команда.

    интересно чем милан заслуживает? пока все очень и очень плохо, даже для ЛЕ
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100