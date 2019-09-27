Д. Доннарумма: «Мы должны попасть в Лигу чемпионов»

Голкипер «Милана» верит, что его команда может попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Я верю в это. Мы должны сделать всё, чтобы попасть туда. «Милан» заслуживает того, чтобы быть там. Мы отличная команда. У нас молодой и «голодный» коллектив. Мы все должны верить в успех.