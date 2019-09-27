Грузчик, который верил в мечту. Клопп – о жизни и футболе

сегодня, 14:37

Даем слово тренеру года на «Соккер.ру». Юрген рассказал байки из прошлого и настоящего, а еще заботится о будущем.

О том, что все мы ошибаемся

Клопп не любит, когда на тренеров и футболистов смотрят, как на богов. Поэтому поведал «постыдную историю». В 2011 году исполнилось 20 лет с последней победы Дортмунда над «Баварией» в гостях. Двадцать долгих лет!

И Клопп – большой фанат фильмов о Рокки Бальбоа, решил вдохновить свою команду, толкнуть речь всей жизни, использовал за основу сюжет фильма. Собрал футболистов в отеле, сравнил «Баварию» с Драго, «Боруссию» - с Рокки, долго расписался, но что-то пошло не так:

Я тараторил и тараторил, а в какой-то момент посмотрел на реакцию всех моих парней. Ждал, что приподнимутся в креслах, готовые взбежать на гору в Сибири, заведенные до предела. Но они просто сидели и смотрели на меня мертвыми глазами. Абсолютно пустыми. Они таращились на меня, словно спрашивали: «Что вообще происходит, о чем этот сумасшедший мужик рассказывает?» И тогда я осознал, что «Рокки 4» вышел в 80-х, а когда родились мои игроки? И я уточнил: «Минуточку, парни. Поднимите руку те, кто знает, кто такой Рокки Бальбоа». Откликнулись двое – Кель и Овомойела. Остальные: «Неа, босс, извините». Вся моя речь - бредятина! Самый важный матч сезона. Может, самый важный в жизни для некоторых из ребят. И менеджер орет о советских технологиях и Сибири последние 10 минут! Ха-ха-ха-ха! Можно в такое поверить? Мне пришлось начать всю речь сначала. Реальная история. Мы – обычные люди, иногда позорим себя. Так бывает. Думаем, что произносим величайшую речь в истории футбола, а на деле несли полную чушь. Но следующим утром мы просыпаемся и продолжаем свое дело. А знаете, что самое странное в истории? Честно, не уверен, вы играли мы или проиграли. Мне кажется, я толкал эту речь в 2011 перед победой 3:1, и тогда история хорошеет! Но не уверен на 100 %. Вот эту вещь люди всегда не понимают о футболе. Результаты забываются. Перемешиваются в памяти. Но эти ребята, это время в моей жизни, эти маленькие истории... Я никогда их не забуду.

О том, что важнее футбола

Юрген с добротой вспоминает времена, когда был неизвестным. Даже если бы Майкл Джей Фокс (актер из «Назад в будущее») оказался рядом с Клоппом на летающей доске и рассказал о его судьбе, то немец не поверил бы. Ведь Юрген мог стать рядовым рабочим немцем, кормильцем в молодой семье:

Когда мне было 20 лет, наступил момент, который полностью изменил мою жизнь. Я сам был еще ребенком, но только что стал отцом. Не лучшее время, скажем честно: я играл в любительской лиге и учился в университете. Чтобы платить за обучение, работал на складе, где хранились фильмы для кинотеатров. И для молодых читателей: речь не о DVD. Был конец 80-х годов, все по-прежнему на пленке. Грузовики приезжали в 6 часов утра, забирали новые фильмы, и нам приходилось загружать и разгружать огромные металлические канистры. Они были достаточно тяжелыми. Мы молились, чтобы не показывали длинных фильмов, записанных на четырех бобинах, как «Бен-Гур» или нечто в таком духе. Я спал по четыре часа в сутки, шел на склад с утра, потом на учебу днем, тренировался с командой вечерами, а потом возвращался домой и пытался провести хоть немного времени с сыном. Тяжелое время, но тот период научил меня настоящей жизни. Я рано стал очень серьезным. Мои друзья звали в пабы вечерами, и каждая часть моей тела говорила: «Да! Да! Хочу гулять!» Но, конечно, я не мог пойти, потому что теперь жил не только для себя. Младенцам плевать, насколько ты устал, или что хочешь дрыхнуть до обеда. Когда ты заботишься о будущем другого маленького человека, которого привел в мир, то это подлинная забота. Реальная трудность. Ничто из того, что случается на футбольном поле, не может с этим сравниться. Иногда люди спрашивают, почему я всегда улыбаюсь. Даже после проигранных матчей порой даю интервью с улыбкой. Это потому, что когда родился мой сын, я осознал, что футбол не о жизни и смерти. Мы не спасаем жизни. Футбол не должен распространять страдания и ненависть. Футбол должен быть о вдохновении и радости, особенно для детей. Я видел, что маленький круглый мяч сделал с жизнями многих моих игроков. Личные дороги к успеху таких футболистов, как Мо Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино и других моих парней абсолютно невероятные. Сложности, с которыми я в молодости столкнулся в Германии – ничто в сравнении с тем, что им пришлось преодолеть. Много раз могли сдаться, но отказались. Они не боги, они просто никогда не предавали свои мечты.

О 98 % успеха в футболе

Важнейший момент в рассказе Клоппа – о том, что люди в футболе и не только не умеют ценить поражения как уроки, и насколько важно быть окруженным теми, кто верит в успех так же, как ты сам:

Думаю, 98% успеха в футболе дает реакция на поражения, возможность улыбаться и получать удовольствие от игры на следующий день. Я учился на своих ошибках с самого начала. Никогда не забуду первую из них. В 2001 год получил работу в «Майнце», где играл последние 10 лет. Проблема была в том, что все ребята были моими друзьями. За ночь я стал их боссом, а они по-прежнему звали меня «Клоппо». Когда я оглашал состав на первый матч, то решил, что правильно поговорить с каждым лично. Что ж, план был ужасным, ведь мы жили в отеле в комнатах по двое. Представьте, захожу в первую дверь, два футболиста сидят на соседних кроватях, я говорю первому: «Ты завтра в старте». А потом поворачиваюсь к другому: «К сожалению, ты вне состава». Я осознал, насколько тупым был мой план, когда второй игрок посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «Но Клоппо... Почему?». Чаще всего, нет ответа не существует. Единственный универсальный: «Мы можем выпустить только 11 игроков в основе». К сожалению, мне пришлось проделать это еще восемь раз - 18 игроков в 9 двойных номерах. И каждый раз: «Но… Клоппо... Почему?». Ха-ха-ха-ха! Настоящее мучение! Первый из многих случаев, когда я наступил в дерьмо в качестве тренера. Что ты можешь сделать? Берешь салфетку, вытираешь обувь и стараешься не наступить в следующий раз. Если все еще не верите мне, что поражения важны, вспомните: даже мой величайший триумф в качестве тренера родился из настоящей катастрофы. Поражение от «Барселоны» 3:0 в ЛЧ в прошлом сезоне - худший результат. Когда мы готовились к ответному матчу, я говорил прямо. Никакого Рокки в этот раз. В основном, рассказывал о тактике. Но еще я сказал правду: «Мы сыграем без двух лучших нападающих в мире. Все вокруг говорят, что выиграть невозможно. Будем честны, наверное, они правы. Но потому, что речь о вас, у нас есть шанс». Я верил, во что говорил. Дело было не в технических возможностях футболистов. Дело было в том, какие они люди и с чем сталкивались в жизни. Единственное, что я добавил: «Если мы проиграем, давайте сделаем это красиво». Конечно, мне легко говорить эти слова. Я просто мужик, который орет с бровки. Куда сложнее было футболистам реализовать задачу. Но потому что это такие парни, а еще из-за 54 000 человек на «Энфилде», мы сделали невозможное. Что прекрасно в футболе, так это то, что ты ничего не можешь сделать в одиночку. Ни-че-го, поверьте мне.

О главном моменте в карьере

Отдельный прикол в карьере Клоппа – тот самый угловой от Александер-Арнольда:

К сожалению, самый невероятный момент в истории Лиги Чемпионов... Я не видел. Может, это крутая метафора для жизни футбольного тренера, не знаю. Но я пропустил момент чистой гениальности от Трента Александер-Арнольда. Видел, что мяч ушел на угловой. Видел, как Трент пошел подавать. Видел, как Шакири шел за ним. Но потом я отвернулся, потому что мы готовили замену. Я говорил с помощником, и... Знаете, у меня мурашки по телу каждый раз, когда вспоминаю… Я просто услышал шум. Повернулся к полю и увидел, как мяч залетает в ворота. Повернулся обратно к скамейке, посмотрел на Бена Вудберна, и он спросил: «Что только что произошло?!». А я сказал: «Без понятия!». «Энфилд» - буф, сошел с ума. Я с трудом слышал ассистента, а он кричал: «Мы делаем замену?». Ха-ха-ха-ха! Никогда не забуду, как он это говорил. Это навсегда останется со мной. Представляете? Восемнадцать лет в качестве тренера, миллионы часов просмотренных игр, а я пропустил самую дерзкую штуку, когда-либо совершенную на футбольном поле. С того вечера я пересмотрел гол Дивока, наверное, 500 000 раз. Но своими глазами я видел только, как мяч влетает в сетку. Когда я вернулся в свой кабинет после матча, не смог сделать глоток пива. Без надобности. Сидел с бутылкой воды в тишине, улыбаясь. Чувство, которое не могу описать словами. Когда вернулся домой, моя семья и друзья были у нас дома, настроенные на большую вечеринку. Но я был настолько измотан эмоционально, что отправился спать. Тело и мозг были полностью опустошены. Мне никогда в жизни не спалось так хорошо. А лучший момент – проснуться следующим утром и осознать: «Это правда. Это действительно случилось». Для меня футбол – единственная более вдохновляющая речь, чем кино. Я проснулся с утра, и магия была реальной. Мы действительно вырубили Драго. Это было на самом деле. Я думал об этом с июня, когда мы возили трофей Лиги Чемпионов по улицам Ливерпуля. У меня нет слов, которые могут описать эмоции того дня. Мы ехали на автобусе, и каждый раз, когда мы думали, что парад заканчивается – ведь не может в Ливерпуле быть столько людей, то поворачивали за угол, и парад продолжался. Нереально. Если бы можно было собрать все эмоции, весь восторг, всю любовь, витавшую в воздухе в тот день, и раздать людям, мир стал бы лучше.

О везучести людей футбола

Наконец, Клопп решил, что раз нельзя разливать положительные эмоции из бутылки, то нужно искать другие способы помочь тем, кто в этом нуждается: