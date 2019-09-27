Грузчик, который верил в мечту. Клопп – о жизни и футболе

Даем слово тренеру года на «Соккер.ру». Юрген рассказал байки из прошлого и настоящего, а еще заботится о будущем.
О том, что все мы ошибаемся
Клопп не любит, когда на тренеров и футболистов смотрят, как на богов. Поэтому поведал «постыдную историю». В 2011 году исполнилось 20 лет с последней победы Дортмунда над «Баварией» в гостях. Двадцать долгих лет!
И Клопп – большой фанат фильмов о Рокки Бальбоа, решил вдохновить свою команду, толкнуть речь всей жизни, использовал за основу сюжет фильма. Собрал футболистов в отеле, сравнил «Баварию» с Драго, «Боруссию» - с Рокки, долго расписался, но что-то пошло не так:
Я тараторил и тараторил, а в какой-то момент посмотрел на реакцию всех моих парней. Ждал, что приподнимутся в креслах, готовые взбежать на гору в Сибири, заведенные до предела.
Но они просто сидели и смотрели на меня мертвыми глазами. Абсолютно пустыми. Они таращились на меня, словно спрашивали: «Что вообще происходит, о чем этот сумасшедший мужик рассказывает?»
И тогда я осознал, что «Рокки 4» вышел в 80-х, а когда родились мои игроки? И я уточнил: «Минуточку, парни. Поднимите руку те, кто знает, кто такой Рокки Бальбоа». Откликнулись двое – Кель и Овомойела. Остальные: «Неа, босс, извините».
Вся моя речь - бредятина! Самый важный матч сезона. Может, самый важный в жизни для некоторых из ребят. И менеджер орет о советских технологиях и Сибири последние 10 минут! Ха-ха-ха-ха! Можно в такое поверить? Мне пришлось начать всю речь сначала.
Реальная история. Мы – обычные люди, иногда позорим себя. Так бывает. Думаем, что произносим величайшую речь в истории футбола, а на деле несли полную чушь. Но следующим утром мы просыпаемся и продолжаем свое дело.
А знаете, что самое странное в истории? Честно, не уверен, вы играли мы или проиграли. Мне кажется, я толкал эту речь в 2011 перед победой 3:1, и тогда история хорошеет! Но не уверен на 100 %. Вот эту вещь люди всегда не понимают о футболе. Результаты забываются. Перемешиваются в памяти.
Но эти ребята, это время в моей жизни, эти маленькие истории... Я никогда их не забуду.
О том, что важнее футбола
Юрген с добротой вспоминает времена, когда был неизвестным. Даже если бы Майкл Джей Фокс (актер из «Назад в будущее») оказался рядом с Клоппом на летающей доске и рассказал о его судьбе, то немец не поверил бы. Ведь Юрген мог стать рядовым рабочим немцем, кормильцем в молодой семье:
Когда мне было 20 лет, наступил момент, который полностью изменил мою жизнь. Я сам был еще ребенком, но только что стал отцом. Не лучшее время, скажем честно: я играл в любительской лиге и учился в университете. Чтобы платить за обучение, работал на складе, где хранились фильмы для кинотеатров.
И для молодых читателей: речь не о DVD. Был конец 80-х годов, все по-прежнему на пленке. Грузовики приезжали в 6 часов утра, забирали новые фильмы, и нам приходилось загружать и разгружать огромные металлические канистры. Они были достаточно тяжелыми. Мы молились, чтобы не показывали длинных фильмов, записанных на четырех бобинах, как «Бен-Гур» или нечто в таком духе.
Я спал по четыре часа в сутки, шел на склад с утра, потом на учебу днем, тренировался с командой вечерами, а потом возвращался домой и пытался провести хоть немного времени с сыном. Тяжелое время, но тот период научил меня настоящей жизни. Я рано стал очень серьезным. Мои друзья звали в пабы вечерами, и каждая часть моей тела говорила: «Да! Да! Хочу гулять!»
Но, конечно, я не мог пойти, потому что теперь жил не только для себя. Младенцам плевать, насколько ты устал, или что хочешь дрыхнуть до обеда. Когда ты заботишься о будущем другого маленького человека, которого привел в мир, то это подлинная забота. Реальная трудность. Ничто из того, что случается на футбольном поле, не может с этим сравниться.
Иногда люди спрашивают, почему я всегда улыбаюсь. Даже после проигранных матчей порой даю интервью с улыбкой. Это потому, что когда родился мой сын, я осознал, что футбол не о жизни и смерти. Мы не спасаем жизни. Футбол не должен распространять страдания и ненависть. Футбол должен быть о вдохновении и радости, особенно для детей.
Я видел, что маленький круглый мяч сделал с жизнями многих моих игроков. Личные дороги к успеху таких футболистов, как Мо Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино и других моих парней абсолютно невероятные. Сложности, с которыми я в молодости столкнулся в Германии – ничто в сравнении с тем, что им пришлось преодолеть.
Много раз могли сдаться, но отказались. Они не боги, они просто никогда не предавали свои мечты.
О 98 % успеха в футболе
Важнейший момент в рассказе Клоппа – о том, что люди в футболе и не только не умеют ценить поражения как уроки, и насколько важно быть окруженным теми, кто верит в успех так же, как ты сам:
Думаю, 98% успеха в футболе дает реакция на поражения, возможность улыбаться и получать удовольствие от игры на следующий день. Я учился на своих ошибках с самого начала. Никогда не забуду первую из них. В 2001 год получил работу в «Майнце», где играл последние 10 лет. Проблема была в том, что все ребята были моими друзьями. За ночь я стал их боссом, а они по-прежнему звали меня «Клоппо».
Когда я оглашал состав на первый матч, то решил, что правильно поговорить с каждым лично. Что ж, план был ужасным, ведь мы жили в отеле в комнатах по двое. Представьте, захожу в первую дверь, два футболиста сидят на соседних кроватях, я говорю первому: «Ты завтра в старте». А потом поворачиваюсь к другому: «К сожалению, ты вне состава».
Я осознал, насколько тупым был мой план, когда второй игрок посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «Но Клоппо... Почему?». Чаще всего, нет ответа не существует. Единственный универсальный: «Мы можем выпустить только 11 игроков в основе». К сожалению, мне пришлось проделать это еще восемь раз - 18 игроков в 9 двойных номерах. И каждый раз: «Но… Клоппо... Почему?».
Ха-ха-ха-ха! Настоящее мучение! Первый из многих случаев, когда я наступил в дерьмо в качестве тренера. Что ты можешь сделать? Берешь салфетку, вытираешь обувь и стараешься не наступить в следующий раз. Если все еще не верите мне, что поражения важны, вспомните: даже мой величайший триумф в качестве тренера родился из настоящей катастрофы.
Поражение от «Барселоны» 3:0 в ЛЧ в прошлом сезоне - худший результат. Когда мы готовились к ответному матчу, я говорил прямо. Никакого Рокки в этот раз. В основном, рассказывал о тактике. Но еще я сказал правду: «Мы сыграем без двух лучших нападающих в мире. Все вокруг говорят, что выиграть невозможно. Будем честны, наверное, они правы. Но потому, что речь о вас, у нас есть шанс».
Я верил, во что говорил. Дело было не в технических возможностях футболистов. Дело было в том, какие они люди и с чем сталкивались в жизни. Единственное, что я добавил: «Если мы проиграем, давайте сделаем это красиво». Конечно, мне легко говорить эти слова. Я просто мужик, который орет с бровки. Куда сложнее было футболистам реализовать задачу.
Но потому что это такие парни, а еще из-за 54 000 человек на «Энфилде», мы сделали невозможное. Что прекрасно в футболе, так это то, что ты ничего не можешь сделать в одиночку. Ни-че-го, поверьте мне.
О главном моменте в карьере
Отдельный прикол в карьере Клоппа – тот самый угловой от Александер-Арнольда:
К сожалению, самый невероятный момент в истории Лиги Чемпионов... Я не видел. Может, это крутая метафора для жизни футбольного тренера, не знаю. Но я пропустил момент чистой гениальности от Трента Александер-Арнольда. Видел, что мяч ушел на угловой. Видел, как Трент пошел подавать. Видел, как Шакири шел за ним.
Но потом я отвернулся, потому что мы готовили замену. Я говорил с помощником, и... Знаете, у меня мурашки по телу каждый раз, когда вспоминаю… Я просто услышал шум. Повернулся к полю и увидел, как мяч залетает в ворота. Повернулся обратно к скамейке, посмотрел на Бена Вудберна, и он спросил: «Что только что произошло?!». А я сказал: «Без понятия!».
«Энфилд» - буф, сошел с ума. Я с трудом слышал ассистента, а он кричал: «Мы делаем замену?». Ха-ха-ха-ха! Никогда не забуду, как он это говорил. Это навсегда останется со мной. Представляете? Восемнадцать лет в качестве тренера, миллионы часов просмотренных игр, а я пропустил самую дерзкую штуку, когда-либо совершенную на футбольном поле. С того вечера я пересмотрел гол Дивока, наверное, 500 000 раз. Но своими глазами я видел только, как мяч влетает в сетку.
Когда я вернулся в свой кабинет после матча, не смог сделать глоток пива. Без надобности. Сидел с бутылкой воды в тишине, улыбаясь. Чувство, которое не могу описать словами. Когда вернулся домой, моя семья и друзья были у нас дома, настроенные на большую вечеринку. Но я был настолько измотан эмоционально, что отправился спать. Тело и мозг были полностью опустошены.
Мне никогда в жизни не спалось так хорошо. А лучший момент – проснуться следующим утром и осознать: «Это правда. Это действительно случилось». Для меня футбол – единственная более вдохновляющая речь, чем кино. Я проснулся с утра, и магия была реальной. Мы действительно вырубили Драго. Это было на самом деле. Я думал об этом с июня, когда мы возили трофей Лиги Чемпионов по улицам Ливерпуля.
У меня нет слов, которые могут описать эмоции того дня. Мы ехали на автобусе, и каждый раз, когда мы думали, что парад заканчивается – ведь не может в Ливерпуле быть столько людей, то поворачивали за угол, и парад продолжался. Нереально. Если бы можно было собрать все эмоции, весь восторг, всю любовь, витавшую в воздухе в тот день, и раздать людям, мир стал бы лучше.
О везучести людей футбола
Наконец, Клопп решил, что раз нельзя разливать положительные эмоции из бутылки, то нужно искать другие способы помочь тем, кто в этом нуждается:
Футбол дал мне все в моей жизни, но я очень хочу сделать больше, расплатиться с миром. Легко говорить. Но как мне по-настоящему что-то изменить? За последний год меня очень вдохновило то, что Хуан Мата, Матс Хуммельс, Меган Рапино и многие-многие другие присоединились к движению «Common Goal».
Более 120 игроков жертвуют 1% своих доходов в пользу футбольных неправительственных организаций по всему миру. Они уже помогли молодежным футбольным программам в ЮАР, Зимбабве, Камбодже, Индии, Колумбии, Великобритании, Германии и во многих других странах.
Это не только для самых богатых футболистов планеты. Весь стартовый состав женской сборной Канады присоединился. Вместе футболисты из Японии, Австралии, Шотландии, Кении, Португалии, Ганы... Как можно не вдохновиться? Это именно то, о чем должен быть футбол. Я просто хочу быть частью этого.
Именно поэтому я буду жертвовать 1% своей годовой зарплаты в пользу «Common Goal». Надеюсь, что многие люди в футбольном мире последуют за мной. Давайте честно, ребята. Нам очень повезло. И это наша обязанность как людей с привилегиями делиться с детьми во всем мире, которым просто нужен шанс в жизни.
Мы не должны забывать, каково было нам, когда у нас были настоящие проблемы. Пузырь, в котором мы живем в футболе - не настоящий мир. Извините, но ничего, что происходит на футбольном поле, не может быть настоящей проблемой. У игры должно быть большее предназначение, чем просто зарабатывать и завоевывать трофеи, разве нет?
Просто подумайте, чего мы все в футболе могли бы добиться, если бы собрались вместе и пожертвовали 1% того, что зарабатываем, чтобы изменить мир к лучшему. Может, я наивный. Может, я старый сумасшедший мечтатель. Но для кого эта игра? Мы все чертовски хорошо знаем, что футбол — для мечтателей.
Клопп действительно отличный коуч, сегодня он сделал прекрасный ливерпуль, как он сделал это с боруссией видно, что футболисты играю им это нравится и команды играют прекрасно. Единственный тренер кто является лучшим конкурентом у Гвардиолы, а его команды лучшие кто соперничал с командами Пепа. Гвардиола сделал прекрасную Барсу, Клопп сегодня делает такой же Ливерпулем.
PS может мне тоже стать тренером? а что в футболе разбираюсь, ТОП блогер, и просто умный и гениальный человек и веселый как Клопп.
Клопп действительно отличный коуч, сегодня он сделал прекрасный ливерпуль, как он сделал это с боруссией видно, что футболисты играю им это нравится и команды играют прекрасно. Единственный тренер кто является лучшим конкурентом у Гвардиолы, а его команды лучшие кто соперничал с командами Пепа. Гвардиола сделал прекрасную Барсу, Клопп сегодня делает такой же Ливерпулем.
PS может мне тоже стать тренером? а что в футболе разбираюсь, ТОП блогер, и просто умный и гениальный человек и веселый как Клопп.