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Бобан хочет уволить Джампаоло из «Милана»

сегодня, 15:07

Итальянская пресса сообщает, что директор «Милана» Звонимир Бобан хочет уволить главного тренера команды Марко Джампаоло. Руководитель недоволен результатами команды в этом сезоне.

Однако против увольнения Джампаоло выступает технический директор «Милана» Паоло Мальдини, который верит в специалиста. Паоло считает, что Марко со временем вернет «Милан» в тройку лучших. 

«Милан» набрал только 6 очков в пяти стартовых турах Серии А.

Ранее отмечалось, что «Милан» рассматривает возможность возвращения Гаттузо.

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Все комментарии
foxcon
foxcon
   784 / 842
сегодня в 16:04
У Джампаоло ничего в Милане не получится,он идеален для Сампдории и такого рода команд.
VIPded
VIPded
   67 / 842
сегодня в 15:24
Нефик было Гаттузо выдавливать/"отпускать"...
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   52 / 842
сегодня в 15:14
Хоть бы у него все получилось)))
КЭТиК
КЭТиК
   121 / 842
сегодня в 15:12
Подождем кто победит.
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