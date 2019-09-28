Бобан хочет уволить Джампаоло из «Милана»

сегодня, 15:07

Итальянская пресса сообщает, что директор «Милана» хочет уволить главного тренера команды . Руководитель недоволен результатами команды в этом сезоне.

Однако против увольнения Джампаоло выступает технический директор «Милана» , который верит в специалиста. Паоло считает, что Марко со временем вернет «Милан» в тройку лучших.

«Милан» набрал только 6 очков в пяти стартовых турах Серии А.

Ранее отмечалось, что «Милан» рассматривает возможность возвращения Гаттузо.