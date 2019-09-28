Бобан хочет уволить Джампаоло из «Милана»

Итальянская пресса сообщает, что директор «Милана» Звонимир Бобан хочет уволить главного тренера команды Марко Джампаоло. Руководитель недоволен результатами команды в этом сезоне.
Однако против увольнения Джампаоло выступает технический директор «Милана» Паоло Мальдини, который верит в специалиста. Паоло считает, что Марко со временем вернет «Милан» в тройку лучших.
«Милан» набрал только 6 очков в пяти стартовых турах Серии А.
Ранее отмечалось, что «Милан» рассматривает возможность возвращения Гаттузо.