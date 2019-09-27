Сарри: «Для меня защита из трех игроков невозможна»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от предстоящего матча серии А с «СПАЛом».

Попробую ли я схему из трех защитников? Нет, но мой помощник Керубини настойчив, может быть я попробую это на тренировке, проблема в том, что это не решит изъянов игры на флангах. Что касается вопроса игры Роналду, то для него это не будет проблемой. Он великий чемпион, даже то, что ему приходится играть с Игуаином и Дибалой никак не сказывается на его результативности.



В последних двух играх нам было очень тяжело, нужно улучшать подход к игре.