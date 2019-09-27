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Сарри: «Для меня защита из трех игроков невозможна»

сегодня, 16:53
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛЗавтра в 16:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча серии А с «СПАЛом». 

Попробую ли я схему из трех защитников? Нет, но мой помощник Керубини настойчив, может быть я попробую это на тренировке, проблема в том, что это не решит изъянов игры на флангах. Что касается вопроса игры Роналду, то для него это не будет проблемой. Он великий чемпион, даже то, что ему приходится играть с Игуаином и Дибалой никак не сказывается на его результативности.

В последних двух играх нам было очень тяжело, нужно улучшать подход к игре.

 Также насчет предстоящей игры высказался наставник «СПАЛа».

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BESTjuventus10
BESTjuventus10
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сегодня в 17:18
Сарри такого не говорил. переводить научитесь нормально, потом постите новость.
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