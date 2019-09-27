Тренеры, которые могут вернуться в РПЛ

Многие наставники не радуют на старте сезона. Пока клубы активно ведут поиски, «Соккер.ру» вспоминает о старых знакомых.
Гаттузо вернется в «Милан», или это лишь часть «предвыборной агитации» по пути в один из московских клубов? Не ночных, ведь в таком чемпион мира отдыхал с Нобелем Арустамяном, в программе которого вроде как примет участие.
Но правы те, кто обращает внимание на время прибытия Дженнаро в Россию. И Каррера появился в Москве недавно – провел разведку, и Гаттузо подъехал. Но Дженнаро – человек новый в РПЛ, а есть ряд наставников, которые могут еще вернуться к работе в лиге, как это сделали в недавнем прошлом Карпин.
Не по всем прямо скучаем, но есть парочка достойных людей в тренерской истории чемпионатов России.
Заходим с козырей – без работы двукратный чемпион России. Таких наставников мало, и хотя шестидесятилетний Лучано был востребован в Италии после длительной работы в России, сейчас ему после «Ромы» и «Интера» идеального места нет. «Милан» вряд ли согласится забрать к себе тренера соседей, а вот в РПЛ работу себе поискать Лучано еще может. Из этических соображений не пойдет в «Спартак», но «Динамо» - вариант. Есть и менее ожидаемые клубы, где может осесть, ведь тренер-то хороший.
Разумеется, его будут связывать с «Динамо». Разговор начался чуть ли не одновременно с летними трансферами. Или еще раньше? В прошлом сезоне Хохлов не впечатлял, хотя тогда у Бердыева была работа, а сейчас покинул «Рубин». И вряд ли есть смысл возвращаться к работе в Казани, даже если Шаронов станет одним из тех, кого уволят в ближайшее время. В «Спартаке» Бердыева вряд ли хотят видеть Цорн и Федун, но Кононов так тренирует, что двукратный чемпион России точно не сработал бы с новым составом «красно-белых» хуже.
Снова – чемпион России. Если Спаллетти уже 60 лет, а Бердыеву – 67, то Слуцкому всего 48. И речь о вправду славном человеке, которому строго не рекомендуем спешить обратно в РПЛ. Во-первых, Леонид Викторович понравился голландцам – буквально нарасхват на различных ТВ-шоу, поскольку и «Витесс» нормально начал сезон, и страница Слуцкого в «Инстаграме» за день перебила по популярности страницу клуба. Легко может прокачаться до приглашения в топ-5, ведь английский подтянул, а обаяние – не растерял. В РПЛ работу найдет за час. Не исключено, что когда-то и в ЦСКА еще будет трудиться, но не скоро.
Не звонят, не пишут – Каррера ждет с моря погоды в Италии. Честно признается, что конкретных предложений не имел. Если бы Гасперини сменил летом клуб, покинув «Аталанту», то Массимо могли пригласить в Бергамо. Также Каррера мог переиграть ЦСКА или КАМАЗ, останься в «Спартаке», но вряд ли Федун предложит Массимо контракт. Не принято у миллиардеров признавать ошибки, да и Каррере скорее нужен клуб, где работать проще, чем на «красно-белых». Какой это тренер? Увидим в будущем. Кстати, четвертый чемпион России подряд!
Не так уж плох, когда попадает в клубы, где есть хотя бы намек на порядок. Румын выиграл для ЧФР долгожданное чемпионство в прошлом году – спустя шесть лет после предыдущего титула, но такую задачу следом выполнил и Тони Консейсау. Что забавно, оба тренера ушли после титулов - не часто встретишь. А команду снова возглавил Дан, вернулся в ЧФР. Эмоциональный Петреску, который не закрепился в Китае, теперь играет в Лиге Европы. Вряд ли сейчас все бросит и вернется в РПЛ, но есть парочка середняков, которым человек-молния на бровке мог бы в будущем пригодиться.
Талалаев из поколения Слуцкого, хотя по-прежнему кажется очень молодым и подающим надежды. Правда, в таком качестве наставник, у которого определенно есть понимание футбола, находится уже лет пять, не меньше. С другой стороны, разве Талалаеву доставались клубы, с которыми можно навести шороху в РПЛ? Тренировал «Тамбов», ездил в Армению, теперь пробует вывести «Химки» в элиту. В Премьер-Лиге отработал всего в 10 играх, явно не получил нормальный шанс, хотя давно понятно, что Талалаев – не худший тренер в России. И вернуться в элиту может игровым путем – выйти из ФНЛ.
Как наставник Игнашевич не покидал РПЛ, но бросил лигу, как футболист. Зато теперь, раз «Торпедо» после 14 матчей чешет на первом месте во втором по счету дивизионе, хотя многие считали, что москвичи – кандидаты на 4-5 места, к Сергею присматриваются именно как к главному тренеру. Учитывая, что речь о довольно рассудительном человеке, когда говорим о футбольном анализе, то успехи бывшего защитника ЦСКА и сборной откровенно радуют. Может в будущем оказаться тренером «армейцев», если настолько талантлив. Но если поможет возродить «Торпедо» как клуб РПЛ – тоже будет замечательно.
Сомневаемся, что возвращение Шалимова в РПЛ будет успешным, хотя те же «Крылья Советов» способны пригласить именно его. Раньше Шалимов оказался в идеальных условиях в «Краснодаре», но допустил достаточно ошибок, чтобы его уволили. С другой стороны, у бывшего футболиста остаются связи – может порекомендовать себя ряду клубов, остается мечта – очевидно, что наставник хотел бы в будущем работать со «Спартаком». Не сказать, что тренер мечты, однако и худшим за всю историю РПЛ его не получится обозвать – середняк, которому пока места нет. Но вернуться может!
Ученик Моуриньо легко выиграл чемпионат России, но почувствовал себя обманутым – обещали команду Халков с прицелом на плей-офф ЛЧ, а получил ужесточение лимита и проблемы. Андре уехал побежденным, но при этом по набранным за игру очкам был и остается самым успешным тренером в истории РПЛ из тех, кто не работали в двух-трех матчах. Поскольку португальцу всего 41 год, а Семаку никто не гарантировал контракт в «Зените» на двадцать лет, то к кандидатуре Виллаш-Боаша при новом лимите могут вернуться. Андре – нормальный тренер, пускай не для «Челси» или «Тоттенхэма».
Так получается, что в этом списке много тренеров-чемпионов. Пятеро – российские, по одному – румынский и португальский, а этот – польский. Станислав Саламович явно задумал нехорошее, судя по тому, как «Спартак» мешкает с решением по Кононову. Вдруг Федун вправду видит Черчесова тренером «Спартака» в момент продажи? Или такого кандидата оговорили с будущими владельцами? Ситуация странная, ведь наставник сборной говорил о работе на ЧМ-22 в Катаре. Но вспомните о характере. Черчесова задело то, как провалился в «Спартаке» - может вернуться после Евро-2020.
Так уж получилось, что ряд наставников в этом сезоне разочаровывают. Лишиться работы в РПЛ могут Кононов, Хохлов, Рахимов, Божович и Шаронов, ведь их клубы переживают не лучшие времена, обитая во второй половине турнирной таблицы. Даже Мусаев и Ганчаренко не всегда работают круто, пусть первый сошлется на график, а второго оправдывает высокое место ЦСКА в таблице.
Но претензии к тренерам не на пустом месте появились, так что разговор о тех, кто уже бывал в РПЛ и может оказаться в лиге в будущем, снова актуален. А какого наставника из тех, кто уже работал в России, вы бы хотели увидеть в чемпионате?
Это как??
и «Витесс» нормально начал сезона
Падежи не про вас я уже понял..
Это как??
и «Витесс» нормально начал сезона
Падежи не про вас я уже понял..