Тренеры, которые могут вернуться в РПЛ

сегодня, 20:00

Многие наставники не радуют на старте сезона. Пока клубы активно ведут поиски, «Соккер.ру» вспоминает о старых знакомых.

Гаттузо вернется в «Милан», или это лишь часть «предвыборной агитации» по пути в один из московских клубов? Не ночных, ведь в таком чемпион мира отдыхал с Нобелем Арустамяном, в программе которого вроде как примет участие.

Но правы те, кто обращает внимание на время прибытия Дженнаро в Россию. И Каррера появился в Москве недавно – провел разведку, и Гаттузо подъехал. Но Дженнаро – человек новый в РПЛ , а есть ряд наставников, которые могут еще вернуться к работе в лиге, как это сделали в недавнем прошлом Карпин.

Не по всем прямо скучаем, но есть парочка достойных людей в тренерской истории чемпионатов России.

Заходим с козырей – без работы двукратный чемпион России. Таких наставников мало, и хотя шестидесятилетний Лучано был востребован в Италии после длительной работы в России, сейчас ему после «Ромы» и «Интера» идеального места нет. «Милан» вряд ли согласится забрать к себе тренера соседей, а вот в РПЛ работу себе поискать Лучано еще может. Из этических соображений не пойдет в «Спартак», но «Динамо» - вариант. Есть и менее ожидаемые клубы, где может осесть, ведь тренер-то хороший.

Разумеется, его будут связывать с «Динамо». Разговор начался чуть ли не одновременно с летними трансферами. Или еще раньше? В прошлом сезоне Хохлов не впечатлял, хотя тогда у Бердыева была работа, а сейчас покинул «Рубин». И вряд ли есть смысл возвращаться к работе в Казани, даже если Шаронов станет одним из тех, кого уволят в ближайшее время. В «Спартаке» Бердыева вряд ли хотят видеть Цорн и Федун, но Кононов так тренирует, что двукратный чемпион России точно не сработал бы с новым составом «красно-белых» хуже.

Снова – чемпион России. Если Спаллетти уже 60 лет, а Бердыеву – 67, то Слуцкому всего 48. И речь о вправду славном человеке, которому строго не рекомендуем спешить обратно в РПЛ . Во-первых, Леонид Викторович понравился голландцам – буквально нарасхват на различных ТВ-шоу, поскольку и «Витесс» нормально начал сезон, и страница Слуцкого в «Инстаграме» за день перебила по популярности страницу клуба. Легко может прокачаться до приглашения в топ-5, ведь английский подтянул, а обаяние – не растерял. В РПЛ работу найдет за час. Не исключено, что когда-то и в ЦСКА еще будет трудиться, но не скоро.

Не звонят, не пишут – Каррера ждет с моря погоды в Италии. Честно признается, что конкретных предложений не имел. Если бы Гасперини сменил летом клуб, покинув «Аталанту», то Массимо могли пригласить в Бергамо. Также Каррера мог переиграть ЦСКА или КАМАЗ , останься в «Спартаке», но вряд ли Федун предложит Массимо контракт. Не принято у миллиардеров признавать ошибки, да и Каррере скорее нужен клуб, где работать проще, чем на «красно-белых». Какой это тренер? Увидим в будущем. Кстати, четвертый чемпион России подряд!

Не так уж плох, когда попадает в клубы, где есть хотя бы намек на порядок. Румын выиграл для ЧФР долгожданное чемпионство в прошлом году – спустя шесть лет после предыдущего титула, но такую задачу следом выполнил и Тони Консейсау. Что забавно, оба тренера ушли после титулов - не часто встретишь. А команду снова возглавил Дан, вернулся в ЧФР. Эмоциональный Петреску, который не закрепился в Китае, теперь играет в Лиге Европы. Вряд ли сейчас все бросит и вернется в РПЛ , но есть парочка середняков, которым человек-молния на бровке мог бы в будущем пригодиться.

Талалаев из поколения Слуцкого, хотя по-прежнему кажется очень молодым и подающим надежды. Правда, в таком качестве наставник, у которого определенно есть понимание футбола, находится уже лет пять, не меньше. С другой стороны, разве Талалаеву доставались клубы, с которыми можно навести шороху в РПЛ ? Тренировал «Тамбов», ездил в Армению, теперь пробует вывести «Химки» в элиту. В Премьер-Лиге отработал всего в 10 играх, явно не получил нормальный шанс, хотя давно понятно, что Талалаев – не худший тренер в России. И вернуться в элиту может игровым путем – выйти из ФНЛ .

Как наставник Игнашевич не покидал РПЛ , но бросил лигу, как футболист. Зато теперь, раз «Торпедо» после 14 матчей чешет на первом месте во втором по счету дивизионе, хотя многие считали, что москвичи – кандидаты на 4-5 места, к Сергею присматриваются именно как к главному тренеру. Учитывая, что речь о довольно рассудительном человеке, когда говорим о футбольном анализе, то успехи бывшего защитника ЦСКА и сборной откровенно радуют. Может в будущем оказаться тренером «армейцев», если настолько талантлив. Но если поможет возродить «Торпедо» как клуб РПЛ – тоже будет замечательно.

Сомневаемся, что возвращение Шалимова в РПЛ будет успешным, хотя те же «Крылья Советов» способны пригласить именно его. Раньше Шалимов оказался в идеальных условиях в «Краснодаре», но допустил достаточно ошибок, чтобы его уволили. С другой стороны, у бывшего футболиста остаются связи – может порекомендовать себя ряду клубов, остается мечта – очевидно, что наставник хотел бы в будущем работать со «Спартаком». Не сказать, что тренер мечты, однако и худшим за всю историю РПЛ его не получится обозвать – середняк, которому пока места нет. Но вернуться может!

Ученик Моуриньо легко выиграл чемпионат России, но почувствовал себя обманутым – обещали команду Халков с прицелом на плей-офф ЛЧ , а получил ужесточение лимита и проблемы. Андре уехал побежденным, но при этом по набранным за игру очкам был и остается самым успешным тренером в истории РПЛ из тех, кто не работали в двух-трех матчах. Поскольку португальцу всего 41 год, а Семаку никто не гарантировал контракт в «Зените» на двадцать лет, то к кандидатуре Виллаш-Боаша при новом лимите могут вернуться. Андре – нормальный тренер, пускай не для «Челси» или «Тоттенхэма».

Так получается, что в этом списке много тренеров-чемпионов. Пятеро – российские, по одному – румынский и португальский, а этот – польский. Станислав Саламович явно задумал нехорошее, судя по тому, как «Спартак» мешкает с решением по Кононову. Вдруг Федун вправду видит Черчесова тренером «Спартака» в момент продажи? Или такого кандидата оговорили с будущими владельцами? Ситуация странная, ведь наставник сборной говорил о работе на ЧМ -22 в Катаре. Но вспомните о характере. Черчесова задело то, как провалился в «Спартаке» - может вернуться после Евро-2020.

Так уж получилось, что ряд наставников в этом сезоне разочаровывают. Лишиться работы в РПЛ могут Кононов, Хохлов, Рахимов, Божович и Шаронов, ведь их клубы переживают не лучшие времена, обитая во второй половине турнирной таблицы. Даже Мусаев и Ганчаренко не всегда работают круто, пусть первый сошлется на график, а второго оправдывает высокое место ЦСКА в таблице.