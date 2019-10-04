Жемалетдинов пропустит около трёх недель из-за травмы

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что полузащитник «железнодорожников» , получивший травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», пропустит около трёх недель.

У Жемалетдинова по данным МРТ диагностировано частичное повреждение одной из мышц задней поверхности бедра. Ориентировочные сроки восстановления составляют около трёх недель. В сборную, понятно, он не едет, а будет восстанавливаться в медицинском центре команды в Баковке. Команда желает ему скорейшего выздоровления.