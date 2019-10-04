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Жемалетдинов пропустит около трёх недель из-за травмы

сегодня, 13:11

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, получивший травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», пропустит около трёх недель.

У Жемалетдинова по данным МРТ диагностировано частичное повреждение одной из мышц задней поверхности бедра. Ориентировочные сроки восстановления составляют около трёх недель. В сборную, понятно, он не едет, а будет восстанавливаться в медицинском центре команды в Баковке. Команда желает ему скорейшего выздоровления.

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Все комментарии
Dubliniys
Dubliniys
сегодня в 13:49
Получил вызов в сборную называется...
drug01
drug01
   114 / 1005
сегодня в 13:22
Это потеря!!! Жаль....
FESCO
FESCO
   243 / 1005
сегодня в 13:19
Здоровья Жемалетдинову!
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