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Павлюченко: «Через 50 лет всё равно будем вспоминать матч с Англией»

сегодня, 14:45

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о матче квалификации Евро-2008 с Англией, в котором ему удалось отличиться дважды и принести команде победу.

Перед матчем, когда были в гостинице, не было ощущения, что сможем обыграть Англию. А на стадионе, когда увидели полностью заполненные «Лужники», уже пробежала мысль, что с такой поддержкой должны обыгрывать. Пропустили гол – эта мысль снова куда-то убежала. Думал, что ещё три пропустим. Трибуны закричали, как же не забивать!

В перерыве была абсолютно обычная атмосфера, установка на второй тайм. Мы понимали, что впереди ещё 45 минут, и мы можем перевернуть игру. Когда я выходил на замену, Гус сказал, что моя задача – только забить. И я с ней справился.

Изначально пенальтистом был Сергей Игнашевич. Возможно, в том матче у него появилась какая-то неуверенность, это абсолютно нормально. Перед ударом волнения не было. Я сразу наметил угол, понял, что буду бить влево. Если же во время удара начинаешь менять углы, мяч улетает куда-то на трибуны. Я понимал, что если забью, буду героем, не забью – антигероем. Судьба же оказалась на моей стороне.

После матча в раздевалке мы сильно радовались, кричали, ведь обыграли Англию, появился шанс поехать на Евро. На следующий день собрались с командой, тренерским штабом на ужине. Поздравляли ли меня персонально? А зачем? Дело ведь не во мне, вся команда работала для того, чтобы я забил. Мы же футболисты, а не теннисисты. Эта победа была заслугой всей команды. Люди до сих пор подходят, вспоминая тот матч. Пройдёт ещё 50 лет, и мы всё равно будем вспоминать о той игре.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   109 / 842
сегодня в 15:28
Лучше бы хорват помянул добрым словом.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   649 / 842
сегодня в 15:07
матч спартака на энфилде ещё 100 лет будут помнить !
sihafazatron
sihafazatron
   25 / 842
сегодня в 15:03
матч против португалии будут помнить еще 100 лет)
GYTSYL
GYTSYL
   79 / 842
сегодня в 15:00
Роман затягивал с Англией,а Дзюба с Кипром и Сан Марино!
Чуете разницу?
Footbolista
Footbolista
   5 / 842
сегодня в 14:55
Павлюченко вангует, что еще 50 лет Англию не обыграем)...
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