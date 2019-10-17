Васютин рассказал, почему он перешел в «Зенит»

Вратарь «Зенита» рассказал, почему он решил перейти из «Сапсборга» в петербургский клуб.

Я понял, что достиг в Норвегии определенных результатов. Посчитал, что настало время сделать новый шаг вперед. Вернулся бы я в Россию или поехал в условный «Копенгаген», шведский АИК или куда-нибудь в Бельгию, Швейцарию — это все равно не гарантировало бы мне место в воротах. Придешь и будешь играть — такого не сказали бы нигде. Новая задача в том и заключается, чтобы выиграть конкуренцию на более высоком уровне.