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Васютин рассказал, почему он перешел в «Зенит»

сегодня, 14:00

Вратарь «Зенита» Александр Васютин рассказал, почему он решил перейти из «Сапсборга» в петербургский клуб

Я понял, что достиг в Норвегии определенных результатов. Посчитал, что настало время сделать новый шаг вперед. Вернулся бы я в Россию или поехал в условный «Копенгаген», шведский АИК или куда-нибудь в Бельгию, Швейцарию — это все равно не гарантировало бы мне место в воротах. Придешь и будешь играть — такого не сказали бы нигде. Новая задача в том и заключается, чтобы выиграть конкуренцию на более высоком уровне.

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Все комментарии
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 14:17
Мне кажется или такая новость уже была в этом месяце?
Footbolista
Footbolista
   5 / 843
сегодня в 14:04
Луня должен "подсидеть"....в газовой семье "лицом не щелкают"...
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