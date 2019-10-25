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Сенников: «Семин для фарта водил игроков „Локомотива“ в лес»

сегодня, 00:47

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о необычной примете, которую практиковал наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин

Сёмин всегда верил в приметы. Если выигрывали, например, делали одни и те же упражнения перед игрой. В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка. На час где-то. Неважно, какая погода, но мы должны были этот круг сделать. Думаешь: ну зачем в такую слякоть всю команду тащить в лес? Круг, блин, на фарт завершить!

Все были недовольны, не только легионеры. Подняли в какой-то лес, нам бы поспать. Но экипировку надел и вперёд. Потом лес в Баковке стали рубить, круг становился всё меньше. Может, поэтому чемпионства так долго не было?

Свой прошлый матч «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. 

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   144 / 890
сегодня в 05:59
Шаманом обзывали Бердыева некоторые болельщики). А тут целый жрец нарисовался 😂
Роналдиньo
Роналдиньo
   40 / 890
сегодня в 02:50
Брёвна вернули в лес, к истокам, так сказать.
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