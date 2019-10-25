Сенников: «Семин для фарта водил игроков „Локомотива“ в лес»

Бывший футболист «Локомотива» рассказал о необычной примете, которую практиковал наставник «железнодорожников» .

Сёмин всегда верил в приметы. Если выигрывали, например, делали одни и те же упражнения перед игрой. В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка. На час где-то. Неважно, какая погода, но мы должны были этот круг сделать. Думаешь: ну зачем в такую слякоть всю команду тащить в лес? Круг, блин, на фарт завершить!

Все были недовольны, не только легионеры. Подняли в какой-то лес, нам бы поспать. Но экипировку надел и вперёд. Потом лес в Баковке стали рубить, круг становился всё меньше. Может, поэтому чемпионства так долго не было?