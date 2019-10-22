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Черчесову звонил болельщик и просил вызвать в сборную Шомуродова

сегодня, 09:30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему позвонил незнакомый человек и требовал вызвать в сборную нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова, который является игроком сборной Узбекистана. 

Болельщик достал каким-то образом мой номер, позвонил и выдал долгий монолог: ты такой-сякой, не замечаешь талантливого бомбардира, лучшего снайпера. Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская. Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум.

Стоит отметить, что недавно генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки причислила к российской сборной в состав Сердара Азмуна.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
   141 / 857
сегодня в 19:58
Надо Роналду вызвать в сборную России. Ну, на худой конец, Месси.))
post-navigator
post-navigator ответил ПерекатиПоле
   110 / 857
сегодня в 19:43
Ох уж эти южные болельщики. Начали футболом увлекаться, лишь когда дела у Краснодара и Ростова хорошо пошли, в регионе градус интереса повысился. Сразу экспертами стали, советы там выдают, ругаются чего то, доказать что то пытаются... А на деле шесть банок выхватывают и в спячку до новых побед.
Пойдут по тропе Кубани. Они же все так искренне топили за Кубань. Аж слезу выжимало. И верить хотелось :))
post-navigator
post-navigator
   110 / 857
сегодня в 19:33
Маски сброшены, гламурные джинсы - тоже!
Валера-кабальеро, мы узнаём тебя под маской левбердонского гопничка :)
Питер Ман
Питер Ман
   44 / 857
сегодня в 17:45
Кто-то из клонов ростова звонил, не иначе
Любимец
Любимец ответил ПерекатиПоле
   315 / 857
сегодня в 16:47
Ох уж эти южные болельщики. Начали футболом увлекаться, лишь когда дела у Краснодара и Ростова хорошо пошли, в регионе градус интереса повысился. Сразу экспертами стали, советы там выдают, ругаются чего то, доказать что то пытаются... А на деле шесть банок выхватывают и в спячку до новых побед.
Ну их иногда Ахмат вдохновляет! Во время матчей с Зенитом!!!
Любимец
Любимец ответил Ravshan.878
   315 / 857
сегодня в 16:44
Товарищи при чём тут Канделаки? Ну да она не чёо.) Бизнес Леди.
Бизнес-леди))) Так теперь называется древнейшая из профессий!
рже
рже
   122 / 857
сегодня в 16:19
Равшан и Джамшут это были ..начайника !!!!
berda2003
berda2003
   299 / 857
сегодня в 15:54
так это она и звонила...
нечитайло
нечитайло
   662 / 857
сегодня в 15:54
Знатоки
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   66 / 857
сегодня в 15:30
Ох уж эти южные болельщики.
Начали футболом увлекаться, лишь когда дела у Краснодара и Ростова хорошо пошли, в регионе градус интереса повысился. Сразу экспертами стали, советы там выдают, ругаются чего то, доказать что то пытаются...
А на деле шесть банок выхватывают и в спячку до новых побед.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   187 / 857
сегодня в 15:23
Сын Тины звонил, однако... Это семейное.
mugik1973
mugik1973 ответил ЦСКА 06
   492 / 857
сегодня в 15:21
С Акинфеевым ты прав, он не повторим.
Знатог
Знатог
   198 / 857
сегодня в 15:00
Вообще Черчесов не прав: вызвать в сборную Шомуродова он может, потренироваться, только на матч заявить не может. Пусть вызывает, есть много таких, в сборную приходят, но не играют.
Ruslik1982
Ruslik1982
   117 / 857
сегодня в 14:58
это звонил сам Шомуродов )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   263 / 857
сегодня в 14:53
О Тина! Ну и 🐔).
Ravshan.878
Ravshan.878
   11 / 857
сегодня в 14:49
Товарищи при чём тут Канделаки? Ну да она не чёо.) Бизнес Леди.
Ravshan.878
Ravshan.878 ответил Владимир_Спартак
   11 / 857
сегодня в 14:38
Пробовали? Без подобные. Очень вкусно .Сегодня 80 кг готовили на свадьбе. Приезжаете гости. Плов центр сходим. минимум там пол тонны готовит. ( Не шучу. ) Как она есть. Так что не зря Ташкент хлебные великий города средние Азии. На счёт Шома он игрок сб Узбекистана.Где родился там и он за сб будет выступать.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   177 / 857
сегодня в 14:32
Это был русский узбек.
Брулин
Брулин
   96 / 857
сегодня в 14:24
это был Песков и по инфе Шомуродову уже делают новый паспорт
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   551 / 857
сегодня в 14:15
Я не говорю что Кутепова сыграл плохо. Там вся команда сыграла хорошо. эта заслуга всей команды а не только Кутепова. Вы уже полтора года говорите что Кутепов лучше Игнашевича. Но сам Кутепов вообще не играет.
рже
рже
   122 / 857
сегодня в 14:13
Ахахаха....Это была пьяная Кандилаки!!!
memphis
memphis
   640 / 857
сегодня в 14:08
Соболева хоть на последнем матче пусть выпустит
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил barcamilan
   258 / 857
сегодня в 13:56
а как он достал номер Саламыча, интересно?
представился агентом футболиста)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ЦСКА 06
   9 / 857
сегодня в 13:42
Смеешься? Факты это матч россия испания на ЧМ, после победы в котором мы добились максимальной высоты, а выдумываешь ты простыни и соскребаешь все в кучу, но я смотрел вчера этот матч и Кутепов там играл не на плечах Игнашевича а был отдельным важнейшим звеном обороны в этом историческом матче. Так что не трать мое время своими выдумками про сравнение Алекса и жирдяя
barcamilan
barcamilan
   482 / 857
сегодня в 13:38
а как он достал номер Саламыча, интересно?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   551 / 857
сегодня в 13:21
Какие факты. Где эти факты. От себя ты можешь много что придумать. Болельщики Спартака это умеют. Возвеличивать своих недофутболистов . Вы всегда пытались сравнить веллитона с Вагнером или Алекса с Карвальо. Вы всех вратарей своих сравниваете с Акинфеевым и все они они проигрывают в споре с ним. А форс-мажор и смена тренеров у вас с 2000 годов всегда было. Так что это не оправдание
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ЦСКА 06
   9 / 857
сегодня в 13:14
Я не считаю, а говорю факт, что Кутепов сыграл сильнее в обороне на ЧМ чем Игнашевич, и второй к этому никак не причастен. А травмы и смена тренеров это форс мажоры
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   551 / 857
сегодня в 13:10
Ты бы мог разбить это в пух и прах если Кутепов заиграл после чм. Он играл хорошо только рядом с Игнашевичем и все. А это значит все что ты не сможешь ничего разбить. Если ты считаешь что успех сборной на ЧМ это заслуга одного Кутепова то ты глубоко заблуждаешься
mihaluch
mihaluch
   35 / 857
сегодня в 13:05
Наверное звонил Дюков и пообещал Черчесову назначить главным на строительство подводной лодки в случае неудачи со сборной.
Sadjon
Sadjon
   464 / 857
сегодня в 12:41
мда, как говориться лучшее враг хорошего.....
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