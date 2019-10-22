Черчесову звонил болельщик и просил вызвать в сборную Шомуродова

сегодня, 09:30

Главный тренер сборной России рассказал, что ему позвонил незнакомый человек и требовал вызвать в сборную нападающего «Ростова» , который является игроком сборной Узбекистана.

Болельщик достал каким-то образом мой номер, позвонил и выдал долгий монолог: ты такой-сякой, не замечаешь талантливого бомбардира, лучшего снайпера. Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская. Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум.

Стоит отметить, что недавно генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки причислила к российской сборной в состав Сердара Азмуна.