Черчесову звонил болельщик и просил вызвать в сборную Шомуродова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ему позвонил незнакомый человек и требовал вызвать в сборную нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова, который является игроком сборной Узбекистана.
Болельщик достал каким-то образом мой номер, позвонил и выдал долгий монолог: ты такой-сякой, не замечаешь талантливого бомбардира, лучшего снайпера. Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская. Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум.
Стоит отметить, что недавно генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки причислила к российской сборной в состав Сердара Азмуна.
Валера-кабальеро, мы узнаём тебя под маской левбердонского гопничка :)
Валера-кабальеро, мы узнаём тебя под маской левбердонского гопничка :)
Начали футболом увлекаться, лишь когда дела у Краснодара и Ростова хорошо пошли, в регионе градус интереса повысился. Сразу экспертами стали, советы там выдают, ругаются чего то, доказать что то пытаются...
А на деле шесть банок выхватывают и в спячку до новых побед.
Начали футболом увлекаться, лишь когда дела у Краснодара и Ростова хорошо пошли, в регионе градус интереса повысился. Сразу экспертами стали, советы там выдают, ругаются чего то, доказать что то пытаются...
А на деле шесть банок выхватывают и в спячку до новых побед.