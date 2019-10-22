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Турецкий голкипер получил красную карточку на первой минуте матча

сегодня, 10:43

Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на первой минуте матча 8-го тура чемпионата Турции против «Малатьяспора».

На 13-й секунде встречи Серкан забрал мяч в руки за пределами своей штрафной площадки, после чего судья показал игроку красную карточку.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 857
сегодня в 14:02
Договорняк, 100%
Robbaggio
Robbaggio
   494 / 857
сегодня в 12:07
Четыре буквы Ы в фамилии, круто!)
mihaluch
mihaluch
   35 / 857
сегодня в 11:56
Всё бывает. Но судья мог и ограничится штрафным и жёлтой.
Thom52
Thom52
сегодня в 11:50
Помню, как Оливер Кан забивал голы в чужой штрафной ударом двумя кулаками.
ошалевший
ошалевший ответил Болельщик за ФУТБОЛ
   542 / 857
сегодня в 11:47
"Зашпарился" - забыл, что нельзя руками играть за пределами штрафной
скорее понял что зря вышел,а там нап мяч брал бы на пустые,но всё же больше похоже на умышленный слив
Colchoneros
Colchoneros
   95 / 857
сегодня в 11:44
Улыбнуло!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 857
сегодня в 11:42
Тот случай, когда скромному и небогатому игроку нехорошие дяди в первый раз предложили крупную сумму за то, что тот сольет матч.

Быстрее было бы только начать кричать "Судья - .....с" с первой секунды или броситься за трибуны и начать бить болельщиков)))
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 857
сегодня в 11:32
утюг дома не выключил
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   186 / 857
сегодня в 11:32
Впечатление, что он сделал это специально
Eddja
Eddja
   71 / 857
сегодня в 11:27
Задумался.
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 857
сегодня в 11:07
И такое бывает .
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 10:55
Красавчик, даже слова не сказал в адрес арбитра, сам всё понял.
Болельщик за ФУТБОЛ
Болельщик за ФУТБОЛ
сегодня в 10:55
"Зашпарился" - забыл, что нельзя руками играть за пределами штрафной
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