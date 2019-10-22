Турецкий голкипер получил красную карточку на первой минуте матча

сегодня, 10:43

Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на первой минуте матча 8-го тура чемпионата Турции против «Малатьяспора».

На 13-й секунде встречи Серкан забрал мяч в руки за пределами своей штрафной площадки, после чего судья показал игроку красную карточку.