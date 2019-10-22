Турецкий голкипер получил красную карточку на первой минуте матча

Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на первой минуте матча 8-го тура чемпионата Турции против «Малатьяспора».
На 13-й секунде встречи Серкан забрал мяч в руки за пределами своей штрафной площадки, после чего судья показал игроку красную карточку.
Stop what you are doing and WATCH this now 🤣 Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this 🤦♂️🤷♂️ pic.twitter.com/oCfHLvQYjS— TFTV Turkish-Football (@TurkFootballTV) 21 октября 2019 г.
Быстрее было бы только начать кричать "Судья - .....с" с первой секунды или броситься за трибуны и начать бить болельщиков)))
Быстрее было бы только начать кричать "Судья - .....с" с первой секунды или броситься за трибуны и начать бить болельщиков)))