Щесны: «„Локо“ – очень хорошая команда. У них есть лучший игрок на планете»

Голкипер «Ювентуса» поделился впечатлениями от минувшей игры с «Локомотивом» в Лиге чемпионов (2:1).

— Мы наблюдали за ходом матча и терпеливо играли в течение 90 минут. Было нелегко забивать голы такой организованной команде. Но, к счастью, действия Пауло Дибалы принесли нам положительный результат.

— Почему взломать оборону соперника было так тяжело?

— Футболисты соперника играли низко и фактически замкнулись у своих ворот. Нам приходилось заставлять их бегать. Полагаю, мы преуспели в этом матче, несмотря на то, что забили только два гола. Теперь думаем о встрече в чемпионате Италии с «Лечче», на которую мы выйдем воодушевлёнными после этой победы.

— Чего вы ждёте от следующей игры против «Локомотива», которая состоится уже в начале ноября?

— Будет очень тяжело. Как я сказал, «Локомотив» хорошо организован, в особенности в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам. Так что ожидаем сложную игру в Москве.

— Можете выделить кого-то в составе «Локомотива»?

— Да, конечно. Гжегож Крыховяк — лучший игрок на планете (улыбается). Он мой лучший друг. Мы начали путь в футболе вместе, ещё 15 лет назад в Польше. То, как складываются наши карьеры, — красивая история. Гжегож заслуживает большого уважения.

— Как бы вы оценили дальнейшие шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов?

— «Локомотив» — очень хорошая команда. Её действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб — не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против «Байера» в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы.