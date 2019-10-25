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Щесны: «„Локо“ – очень хорошая команда. У них есть лучший игрок на планете»

сегодня, 01:32
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Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился впечатлениями от минувшей игры с «Локомотивом» в Лиге чемпионов (2:1).

— Мы наблюдали за ходом матча и терпеливо играли в течение 90 минут. Было нелегко забивать голы такой организованной команде. Но, к счастью, действия Пауло Дибалы принесли нам положительный результат.

— Почему взломать оборону соперника было так тяжело?

— Футболисты соперника играли низко и фактически замкнулись у своих ворот. Нам приходилось заставлять их бегать. Полагаю, мы преуспели в этом матче, несмотря на то, что забили только два гола. Теперь думаем о встрече в чемпионате Италии с «Лечче», на которую мы выйдем воодушевлёнными после этой победы.

— Чего вы ждёте от следующей игры против «Локомотива», которая состоится уже в начале ноября?

— Будет очень тяжело. Как я сказал, «Локомотив» хорошо организован, в особенности в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам. Так что ожидаем сложную игру в Москве.

— Можете выделить кого-то в составе «Локомотива»?

— Да, конечно. Гжегож Крыховяк — лучший игрок на планете (улыбается). Он мой лучший друг. Мы начали путь в футболе вместе, ещё 15 лет назад в Польше. То, как складываются наши карьеры, — красивая история. Гжегож заслуживает большого уважения.

— Как бы вы оценили дальнейшие шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов?

— «Локомотив» — очень хорошая команда. Её действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб — не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против «Байера» в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы.

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Все комментарии
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
сегодня в 07:08
Замечаю этническую особенность поляков, причем неоднократно. Поляк всегда и везде при любых раскладах будет считать свою нацию особенной и лучшей во всем мире. (Понятно, что каждый из нас будет так считать)...и при этом заявлять во всеуслышание, невзирая на то, что это может кого то обидеть или зацепить.Не в обиду профессиональным качествам Войцеха, но это, видать, у всех поляков генетически заложено.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   177 / 890
сегодня в 06:22
После этого интервью Войцех долго будет удивляться почему Криш дуется и не разговаривает с ним.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   272 / 890
сегодня в 01:40
получит по ушам от Рона))
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