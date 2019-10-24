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Ерохин: «Каждый игрок в сборной России силен как личность»

вчера, 20:22

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился мыслями об особенностях российской национальной команды.

На данный момент в нашей сборной, помимо того, что она сильна как команда, каждый человек силен как индивидуальность, как личность. На поле ты играешь не только как футболист. У каждого игрока есть какая-то харизма, которую он дает команде, которая помогает.

После того как выстрелили на ЧМ, все ждали, что потом, возможно, будет спад. В этот момент нужно было сыграть так, как мы и сделали: добивались побед, поддерживали уровень позитива вокруг сборной, который был на ЧМ.

Совсем недавно Александр отметил свой 30-летний юбилей. 

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сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
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вчера в 20:45
Особенно выделяется этой своей " харизмой" сам Ерохин. Прямо как со стенда " Розыск" возле отдела полиции.
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