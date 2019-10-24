Ерохин: «Каждый игрок в сборной России силен как личность»

Полузащитник «Зенита» и сборной России поделился мыслями об особенностях российской национальной команды.

На данный момент в нашей сборной, помимо того, что она сильна как команда, каждый человек силен как индивидуальность, как личность. На поле ты играешь не только как футболист. У каждого игрока есть какая-то харизма, которую он дает команде, которая помогает.