Ерохин: «Каждый игрок в сборной России силен как личность»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился мыслями об особенностях российской национальной команды.
На данный момент в нашей сборной, помимо того, что она сильна как команда, каждый человек силен как индивидуальность, как личность. На поле ты играешь не только как футболист. У каждого игрока есть какая-то харизма, которую он дает команде, которая помогает.
После того как выстрелили на ЧМ, все ждали, что потом, возможно, будет спад. В этот момент нужно было сыграть так, как мы и сделали: добивались побед, поддерживали уровень позитива вокруг сборной, который был на ЧМ.
Совсем недавно Александр отметил свой 30-летний юбилей.