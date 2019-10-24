Адиев: «ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом»

Бывший главный тренер «Анжи» прокомментировал предстоящие матчи российских клубов в Лиге Европы. Сегодня ЦСКА дома примет венгерский «Ференцварош», а «Краснодар» на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором».

Сложно говорить про «Ференцварош», но учитывая, что ЦСКА неудачно играл, то я надеюсь на положительный результат в сегодняшнем матче. Конечно, ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом. «Краснодару» же в Турции будет очень непросто, там всегда очень сложно играть. «Трабзонспор» непростая команда, тем более что у «быков» сейчас короткая скамейка и они играют на несколько фронтов, «Краснодару» в гостях будет довольно-таки сложно сегодня.