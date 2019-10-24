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Адиев: «ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом»

сегодня, 16:15

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал предстоящие матчи российских клубов в Лиге Европы. Сегодня ЦСКА дома примет венгерский «Ференцварош», а «Краснодар» на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором».

Сложно говорить про «Ференцварош», но учитывая, что ЦСКА неудачно играл, то я надеюсь на положительный результат в сегодняшнем матче. Конечно, ЦСКА на бумаге выглядит фаворитом. «Краснодару» же в Турции будет очень непросто, там всегда очень сложно играть. «Трабзонспор» непростая команда, тем более что у «быков» сейчас короткая скамейка и они играют на несколько фронтов, «Краснодару» в гостях будет довольно-таки сложно сегодня.

Еще есть шансы догнать Португалию в рейтинге УЕФА, но все-таки выступление наших клубов в еврокубках исходит из уровня чемпионата России. Наш чемпионат в последнее время просел, в предыдущие годы он был сильнее. Меньше стало сильных легионеров в наших клубах, я думаю, что в целом именно из-за этого сложно конкурировать в еврокубках. Хотя нельзя назвать игру «Зенита» провальной, вчера в первом тайме довольно хорошо играли против немцев.

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