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Юран: «Вернёмся в колхоз, если клубы РПЛ не обгонят португальцев»

вчера, 18:21

Экс-футболист «Спартака», «Бенфики» и «Порту» Сергей Юран прокомментировал новость о том, что Португалия вышла на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, где ранее располагалась Россия.

Обидно, что наши клубы понизили планку. Уровень нашего футбола падает, но по объективным причинам. Нужно подходить ко всему более ответственно, а так, выходит обидно – теряем третью команду в Лиге чемпионов. В Португалии есть три-четыре клуба хороших, но на данном этапе они лучше нас.

В том, что мы потеряли строчку в рейтинге УЕФА, обвинять клубы очень сложно. Их вина есть, но были ведь и объективные причины. У ЦСКА и «Краснодара» очень много травмированных, так что результата добиваться сложно. Что касается «Локомотива», то у них группа смерти в Лиге чемпионов, набирать очки сложно. Надеюсь, дома с «Байером» они своё возьмут. А «Зенит» обязан выигрывать, тут объективных причин, как куча травм, нет. С «Арсеналом» тоже всё понятно – обязаны были проходить «Нефтчи», при всём к ним уважении. А «Спартак» вообще отдельная тема, ведь в Лиге Европы не могли играть новички – руководству красно-белых надо было думать о еврокубках раньше.

Есть опасение, что отвоевать своё место будет очень сложно, но за два-три сезона вернуться будет реально. Всё будет упираться в финансы наших команд и успехи португальских клубов. Если клубы РПЛ в ближайшие два-три года не обгонят Португалию, то мы вернёмся в колхоз, где были и раньше.

Когда поднялись, надо было держать планку. А мы об этом не говорили, подняли тему, когда уже всё потеряли. Надо было цепляться за вершину. А у нас дом сгорел, и началось: «Что же делать!» А надо было ставить противопожарную сигнализацию.

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Все комментарии
Wivert
Wivert
   477 / 883
вчера в 20:48
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       114 / 883
    вчера в 20:48
    В Зените травмированных нет, зато есть Сережа Семак. Сереза Семак - это 5-6 травмированных, как минимум.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Faustello
       114 / 883
    вчера в 20:46
    Алина Мамаева: - Я из колхоза и не вылезаю, спасибо Паше!
    Алана.
    Faustello
    Faustello
       4 / 883
    вчера в 19:52
    Алина Мамаева:
    - Я из колхоза и не вылезаю, спасибо Паше!
    Т34
    Т34
       110 / 883
    вчера в 19:50
    Мы, как были в колхозе, так в нем и остались. И все эти планки на это не влияют.
    Медив
    Медив
       127 / 883
    вчера в 19:47
    Лол, ну их обгонят, когда португальцы выставят три клуба в ЛЧ... Тоже мне трагедия, блин. Там такие же... Хотя у португальцев хотя бы есть отмазка, их клубы продают по полсостава каждый год и неплохо на этом зарабатывают
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       16 / 883
    вчера в 19:46
    Что заслужили, то и получили!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       251 / 883
    вчера в 19:43
    Сначала лимит отменить надо!!!
    Сантус
    Сантус
       57 / 883
    вчера в 19:38
    У меня Юран с Лозой в последнее время ассоциируется..в каждой бочке затычка.Где ты был?И почему вдруг ты стал во всем разбираться?)
    Zenit_84
    Zenit_84
       181 / 883
    вчера в 19:37
    Держать Бенфику!
    sir_Alex
    sir_Alex ответил ЮЗИК
       52 / 883
    вчера в 19:34
    Мы с этого колхоза и не вылезали
    Абсолютно верно!👍
    andreika20133
    andreika20133 ответил Супервайзер
       206 / 883
    вчера в 19:33
    До колхозов страна была основным экспортером зерна в мире. После коллективизации при Сталине был голодомор, а при Брежневе зерно импортировали.
      Чингачгук
      Чингачгук
         77 / 883
      вчера в 19:29
        Gloomy59
        Gloomy59
           651 / 883
        вчера в 19:23
        Господин Юран, а не хотите все это переадресовать в РФС и господину Мутко!!!!!
        Министру спорта и пр.
        Они вон как красиво рассуждают в телеке о футболе!!
        Лучше проведите опрос, среди болельщиков и бывших футболистов, сколько из них прекратили смотреть наш ЧЕМПИОНАТ?????
        Evilhuman
        Evilhuman
           20 / 883
        вчера в 19:19
        Зачем нам шестая строчка?... Чтобы В ЕК на шару всякие спартаки попадали и тут же сливались... Пусть четыре клуба и остается
        Супервайзер
        Супервайзер ответил 4RT
           159 / 883
        вчера в 19:06
        Колхозы страну кормили,а вы только деньги просир...те
        До колхозов страна была основным экспортером зерна в мире. После коллективизации при Сталине был голодомор, а при Брежневе зерно импортировали.
        Klaksvikar Itrottarselag
        Klaksvikar Itrottarselag
           182 / 883
        вчера в 19:04
        Как раз комментарии Юрана зачастую здорово отдают колхозом.
        Dudikoff
        Dudikoff
           616 / 883
        вчера в 19:02
        Что-то я не очень понял о каком колхозе ранее он говорит и о каком подъеме потом? Какую-то планку приплёл. Где эта грань между колхозом и подъёмом и в какой момент наши её упустили? Всю жизнь выступали на одном уровне с переменным успехом.
        ЮЗИК
        ЮЗИК
           233 / 883
        вчера в 19:00
        Мы с этого колхоза и не вылезали
        cska1948
        cska1948
           88 / 883
        вчера в 18:59
        Посмотрите, сколько португальских легионеров играет в нашем чемпионате и сколько наших играет в Португалии. Так что нечего удивляться тому, что Португалия нас обошла.
        4RT
        4RT
           361 / 883
        вчера в 18:58
        Колхозы страну кормили,а вы только деньги просир...те
        Я НЕНАВИЖУ спартак
        Я НЕНАВИЖУ спартак
           74 / 883
        вчера в 18:56
        Что он преувеличивает.... И так в колхозе.
        cska plus
        cska plus
           6 / 883
        вчера в 18:52
        Чё то про спартак коротко сказал, он главный транжира евробаллов.
        tuman960
        tuman960
           556 / 883
        вчера в 18:51
        Зенит никому ничего необязан!!!!Он и так 10 лет тащит евроочки,когда другие 41ются и ищут причину своего поноса!!!!
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
           86 / 883
        вчера в 18:45
        От лица португальских клубов говорю большое спасибо спартаку!
        pam06
        pam06 ответил viv
           12 / 883
        вчера в 18:40
        Верно, главное недоразумение это спартак....как можно было не пройти в 4-ый раз за семь сезонов квалификацию в еврокубке при таком большом количестве бабла которое вливает Федун в команду? Короче опять подвели страну в рейтинге УЕФА .....
        Главное недоразумение - это СИСТЕМА. Система самого чемпионата РПЛ. Эти недодумали, эти недотренировали, эти недосудили, эти недобегали и много еще эти... Пока не изменится само отношение к играм, тренировкам, болельщикам - то есть отношение к своей работе, ничего хорошего не будет!!!
        mihaluch
        mihaluch
           40 / 883
        вчера в 18:38
        Выезжали на "Зените" с "Краснодаром". Сейчас "Краснодар" сдал, а у "Зенита" соперники более серьёзные.
        viv
        viv
           61 / 883
        вчера в 18:28
        Верно, главное недоразумение это спартак....как можно было не пройти в 4-ый раз за семь сезонов квалификацию в еврокубке при таком большом количестве бабла которое вливает Федун в команду? Короче опять подвели страну в рейтинге УЕФА .....
        EAGinLE
        EAGinLE
           80 / 883
        вчера в 18:26
        Значит так надо .
        VIPded
        VIPded
           42 / 883
        вчера в 18:25
        Наверстаем через годик, ничего страшного.
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