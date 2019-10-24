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Масалитин: «Шансов у ЦСКА, конечно, маловато»

вчера, 16:29
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между московским клубом и венгерским «Ференцварошем».

Шансов, конечно, маловато. Естественно, что ЦСКА будет стараться победить. Но, я думаю, все-таки шансов мало. Не хочется гадать, потому что состава еще не видел, может они кому-то дадут отдохнуть. Мне кажется, они будут жертвовать Лигой Европы в конечном итоге. Может, эту игру и выиграют, но шансы на выход из группы очень малы.

Упор будет на чемпионат страны или, может быть, Кубок, но не на Лигу Европы. Сейчас в ЦСКА не тот состав, который будет бороться на два-три фронта. Очень много травмированных, очень много, скажем так, ситуаций, которые складываются против ЦСКА. Что будет зимой, будут ли усиления или не будут усиливаться, надо будет дальше смотреть. Поэтому, я думаю, сегодня дадут отдохнуть кому-то из основных игроков.

У игроков и опыта нет. Усиление должно быть. Когда команда усиливается, взять тот же «Зенит» или «Локомотив», сразу чувствуется, что команда прибавляет. А ЦСКА, к сожалению, пока нет. Находится на своем пути развития. Что будет зимой, будут ли усиления или что-то еще такое, надо будет тогда рассматривать.

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Все комментарии
Zimmer
Zimmer
   799 / 883
вчера в 18:54
Есть шансы, есть.
pomor45
pomor45
   246 / 883
вчера в 18:39
До того насытились "подвигами" армейцев, что начали явно острожничать: дуть на холодную воду.
viv
viv
   61 / 883
вчера в 18:39
Это у спартака-середняка шансов нет после того как не прошли собеседование в квалификации ЛЕ с Брагой....а у ЦСКА ещё четыре игры осталось в ЛЕ...
blitz
blitz
   234 / 883
вчера в 18:34
Рано щеки надувать. Время покажет.
VV V
VV V
   321 / 883
вчера в 18:32
Сравнил тоже....Зенит и Локомотив-это ещё те расхитители общих народных денег, за безвозвратные государственные общие деньги страны и олигофрен приличную команду сделает !
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   436 / 883
вчера в 18:21
Шансов мало, но они есть.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил VAN ARM
   356 / 883
вчера в 18:15
А мне вот стыдно за ЦСКА....посмотрите результаты двух предыдущих матчей в ЛЕ и самое главное кому они проиграли....может тоже стыдно станет.
P.S. за Спартак не болею если что...
Союзник противников
Союзник противников
   15 / 883
вчера в 18:04
Да ладно,Витёк эту шарагу сегодня вдребезги разнесёт! Да и остальным не поздоровится теперь,после усиления универсальным зольдатом по фамилии Маскот(тьфу,прости господи...).Будет с Михалычем на пару стратегию разрабатывать-сколько и кому поперёк-назад передач делать.Я думаю,надо продолжать атаковать веером,по-регбийному:Ни одной передачи вперёд.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   122 / 883
вчера в 17:54
Ференцварош, конечно клуб с традициями, побеждали в еврокубках и т.д, но это было в 60-70х, сейчас венгры не настолько сильны, чтобы ЦСКА их боялся дома, поэтому даже если ЦСКА намерен сливать ЛЕ, то победить дома должны, хотя бы для фанатов.
За адекватность
За адекватность
   32 / 883
вчера в 17:37
И еще добавлю. "Шансов, конечно, маловато." С "Ференцварошем" играя дома? Гениально. Скоро наверное дойдем, что в матчах с клубами из Сан Марино и Гибралтара будем шансы расценивать.
112910415
112910415
   36 / 883
вчера в 17:36
венгров могут и одолеть
Байкал-38
Байкал-38 ответил LOpp
   94 / 883
вчера в 17:33
Даже против дворовых команд у цска мало шансов. Гончаренко вон!
Лучше расскажи как там Спартак поживает и в каких еврокубках играет, да и разница между ЦСКА и Спартаком уже 11 очков, не говоря уже о лидерах.
Давай посмеёмся вместе над этим!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   171 / 883
вчера в 17:30
ЦСКА НЕ ПОДВЕДЕТ ПОБЕДИТ БУДЕМ БОЛЕТЬ
За адекватность
За адекватность
   32 / 883
вчера в 17:24
"Что будет зимой, будут ли усиления или не будут усиливаться, надо будет дальше смотреть." Мне вот интересно насчет разговоров про усиление в зимнее ТО, не конкретно "ЦСКА", а скажем так клубов РФПЛ. 8 легов в заявке приняли со следующего сезона, какое усиление?
VIPded
VIPded
   42 / 883
вчера в 17:21
Увы, но объективно... Удачи ЦСКА!!!
LOpp
LOpp
   47 / 883
вчера в 17:17
Даже против дворовых команд у цска мало шансов.
Гончаренко вон!
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 883
вчера в 17:11
После вылета из ЕК и падения в зону выживания, ваш оптимизм как то настораживает....
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил VAN ARM
   114 / 883
вчера в 17:10
за ЦСКА не стыдно!!!!!!
Да ты что ! А как-же Лудогорец ?
Вова Туземец
Вова Туземец
   318 / 883
вчера в 17:09
Если уж венгров боятся, то я не знаю.
Остапчук 67
Остапчук 67
   222 / 883
вчера в 17:07
Кони в Лиге Европы сливаются.
spartach n1
spartach n1 ответил Leha-ha50
   10 / 883
вчера в 17:04
Сильно "брага" в голову ударила!?!
После скорострельного лудогорца,лошади полны оптимизма ))
BenderBender
BenderBender ответил Против ЦСКА
   134 / 883
вчера в 17:03
Кони уже в лч. Ахаха
И зачем?!
Заглянем в таблицу:
0 очков. 1-7 разница мячей.
Так зачем вам лч? Ахаха
Стыдно за цска
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   266 / 883
вчера в 16:57
Ради ЛЕ кони надрываться не будут.
Они сделают ставку на попадание в ЛЧ - именно там большие деньги.
Чемпионат России для них сейчас важнее.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил spartach n1
   16 / 883
вчера в 16:54
Шансы 1:43 )) Петухеев не подведёт !
Сильно "брага" в голову ударила!?!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   337 / 883
вчера в 16:52
Читал аналитику, что быкам тоже ничего не светит, турки вторые у себя и в боевом тонусе.
Так глядишь и анти рекорд свиней дрогнет. Гляжу на сокере "пятёрочка выручает" уже не вспоминают. Можно в обратку получить про лудогорцев или базель.
Осталось быкам и лошадкам по шесть поражений и последнее место получить.
И все будут толерантно вежливы между собой. Только зенит все будут поносить, должен же быть виноватый во всех этих позорах.
spartach n1
spartach n1
   10 / 883
вчера в 16:50
Шансы 1:43 ))
Петухеев не подведёт !
SHMEL
SHMEL
   53 / 883
вчера в 16:40
Будем болеть за ЦСКА,верить в команду и надеяться на выход в следующий тур.
Чингачгук
Чингачгук ответил VAN ARM
   77 / 883
вчера в 16:39
за ЦСКА не стыдно!!!!!!
Матч покажет.
cska plus
cska plus
   6 / 883
вчера в 16:38
Дать кому то из основных отдохнуть? Предлагаю Михайловичу, Обляков.
mihaluch
mihaluch
   40 / 883
вчера в 16:38
Шансы есть всегда даже когда их мало.
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