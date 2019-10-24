Масалитин: «Шансов у ЦСКА, конечно, маловато»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между московским клубом и венгерским «Ференцварошем».

Шансов, конечно, маловато. Естественно, что ЦСКА будет стараться победить. Но, я думаю, все-таки шансов мало. Не хочется гадать, потому что состава еще не видел, может они кому-то дадут отдохнуть. Мне кажется, они будут жертвовать Лигой Европы в конечном итоге. Может, эту игру и выиграют, но шансы на выход из группы очень малы.

Упор будет на чемпионат страны или, может быть, Кубок, но не на Лигу Европы. Сейчас в ЦСКА не тот состав, который будет бороться на два-три фронта. Очень много травмированных, очень много, скажем так, ситуаций, которые складываются против ЦСКА . Что будет зимой, будут ли усиления или не будут усиливаться, надо будет дальше смотреть. Поэтому, я думаю, сегодня дадут отдохнуть кому-то из основных игроков.