Масалитин: «Шансов у ЦСКА, конечно, маловато»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между московским клубом и венгерским «Ференцварошем».
Шансов, конечно, маловато. Естественно, что ЦСКА будет стараться победить. Но, я думаю, все-таки шансов мало. Не хочется гадать, потому что состава еще не видел, может они кому-то дадут отдохнуть. Мне кажется, они будут жертвовать Лигой Европы в конечном итоге. Может, эту игру и выиграют, но шансы на выход из группы очень малы.
Упор будет на чемпионат страны или, может быть, Кубок, но не на Лигу Европы. Сейчас в ЦСКА не тот состав, который будет бороться на два-три фронта. Очень много травмированных, очень много, скажем так, ситуаций, которые складываются против ЦСКА. Что будет зимой, будут ли усиления или не будут усиливаться, надо будет дальше смотреть. Поэтому, я думаю, сегодня дадут отдохнуть кому-то из основных игроков.
У игроков и опыта нет. Усиление должно быть. Когда команда усиливается, взять тот же «Зенит» или «Локомотив», сразу чувствуется, что команда прибавляет. А ЦСКА, к сожалению, пока нет. Находится на своем пути развития. Что будет зимой, будут ли усиления или что-то еще такое, надо будет тогда рассматривать.
P.S. за Спартак не болею если что...
P.S. за Спартак не болею если что...
Давай посмеёмся вместе над этим!!!
Давай посмеёмся вместе над этим!!!
Гончаренко вон!
Гончаренко вон!
И зачем?!
Заглянем в таблицу:
0 очков. 1-7 разница мячей.
Так зачем вам лч? Ахаха
Стыдно за цска
И зачем?!
Заглянем в таблицу:
0 очков. 1-7 разница мячей.
Так зачем вам лч? Ахаха
Стыдно за цска
Они сделают ставку на попадание в ЛЧ - именно там большие деньги.
Чемпионат России для них сейчас важнее.
Они сделают ставку на попадание в ЛЧ - именно там большие деньги.
Чемпионат России для них сейчас важнее.
Так глядишь и анти рекорд свиней дрогнет. Гляжу на сокере "пятёрочка выручает" уже не вспоминают. Можно в обратку получить про лудогорцев или базель.
Осталось быкам и лошадкам по шесть поражений и последнее место получить.
И все будут толерантно вежливы между собой. Только зенит все будут поносить, должен же быть виноватый во всех этих позорах.
Так глядишь и анти рекорд свиней дрогнет. Гляжу на сокере "пятёрочка выручает" уже не вспоминают. Можно в обратку получить про лудогорцев или базель.
Осталось быкам и лошадкам по шесть поражений и последнее место получить.
И все будут толерантно вежливы между собой. Только зенит все будут поносить, должен же быть виноватый во всех этих позорах.
Петухеев не подведёт !
Петухеев не подведёт !