Зинченко успешно перенёс операцию

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перенёс операцию на колене.
Ранее сообащалось, что Зинченко пропустил матч против «Аталанты».
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перенёс операцию на колене.
Ранее сообащалось, что Зинченко пропустил матч против «Аталанты».
До этого был основным игроком , а только сделал предложение сразу трамвы пошли.
Наверно стёр колено, когда унижался делая предложение.
До этого был основным игроком , а только сделал предложение сразу трамвы пошли.
Наверно стёр колено, когда унижался делая предложение.