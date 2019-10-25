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Зинченко успешно перенёс операцию

сегодня, 14:40

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перенёс операцию на колене.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On the way back👊🏼

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Ранее сообащалось, что Зинченко пропустил матч против «Аталанты».

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Все комментарии
drug01
drug01
   100 / 890
сегодня в 16:34
Здоровья парню!
VIPded
VIPded
   41 / 890
сегодня в 16:26
Всем Здоровья!!!
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
   179 / 890
сегодня в 16:09
Да, Седан не простая штучка
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Strikers188
   274 / 890
сегодня в 15:30
Вот что значит завести бабу. До этого был основным игроком , а только сделал предложение сразу трамвы пошли. Наверно стёр колено, когда унижался делая предложение.
Не, когда занимался любовью.....
Василий 50
Василий 50
   377 / 890
сегодня в 15:18
Здоровья ему!!!
sihafazatron
sihafazatron ответил Strikers188
   17 / 890
сегодня в 14:48
Вот что значит завести бабу. До этого был основным игроком , а только сделал предложение сразу трамвы пошли. Наверно стёр колено, когда унижался делая предложение.
ты прям как гена букин рассуждаешь)
Strikers188
Strikers188
   458 / 890
сегодня в 14:42
Вот что значит завести бабу.
До этого был основным игроком , а только сделал предложение сразу трамвы пошли.
Наверно стёр колено, когда унижался делая предложение.
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