Гвардиола: «Есть нехватка игроков, но мы не собираемся кого-то покупать»

Главный тренер «Манчестер Сити» сообщил о том, что «горожане», скорее всего, не будут проявлять активность в зимнее трансферное окно.

Да, я немного обеспокоен, поскольку на нескольких позициях у нас есть нехватка игроков.

Однако я не думаю, что мы собираемся делать покупки в январе. Клуб не представил мне игроков, которые могли бы нам помочь, так что без этого трансферов не будет.

Что касается продаж, мы не собираемся расставаться с важными для нас игроками. Думаю, мы доиграем сезон со всеми футболистами, что есть у нас сейчас.