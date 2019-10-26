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Гвардиола: «Есть нехватка игроков, но мы не собираемся кого-то покупать»

сегодня, 07:07

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о том, что «горожане», скорее всего, не будут проявлять активность в зимнее трансферное окно.

Да, я немного обеспокоен, поскольку на нескольких позициях у нас есть нехватка игроков.

Однако я не думаю, что мы собираемся делать покупки в январе. Клуб не представил мне игроков, которые могли бы нам помочь, так что без этого трансферов не будет.

Что касается продаж, мы не собираемся расставаться с важными для нас игроками. Думаю, мы доиграем сезон со всеми футболистами, что есть у нас сейчас.

Напомним, недавно лазарет «Ман Сити» пополнили защитник Александр Зинченко и хавбек Родри.

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Все комментарии
Triem
Triem
   338 / 885
сегодня в 08:09
Вот это да! Игроков на два с половиной состава и тут на тебе заявление от Пепа...
Роналдиньo
Роналдиньo
   31 / 885
сегодня в 08:08
Иди тренируй Уэску, дай Сити хоть до финала ЛЧ добраться.
mihaluch
mihaluch
   50 / 885
сегодня в 08:07
Если немного не хватает в голове, то голову не переставишь.
STVA 1
STVA 1
   109 / 885
сегодня в 07:29
Пеп жжет!!! Что говорить другим , если Сити не хватает игроков)))
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